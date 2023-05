Pogba sogna il ritorno in Francia in estate: si farà ad una condizione

Paul Pogba sta ritrovando la condizione e il campo con la Juventus, così sogna il ritorno in Francia in estate: ecco come accadrà

Le ultime settimane hanno riservato poche gioie ai tifosi della Juventus, subissati dalle cattive notizie in campo e nelle aule di tribunali. Una di queste, anzi la principale buona notizia per i bianconeri ha un nome e un cognome: Paul Pogba.

Il francese nelle ultime uscite della ‘Vecchia Signora’ sta ritrovando un minutaggio crescente, così come la sua condizione fisica. E, non a caso, stanno arrivando anche giocate e soddisfazioni: contro il Siviglia, l’assist allo scadere del match che tiene in corsa la Juve per la fine di Europa League porta la sua firma. Se è vero che guardando al passato Pogba rappresenta il grande rimpianto per questa stagione, il futuro sorride al ‘Polpo’. Dalla Francia, ora, aprono ad un importante ritorno.

Pogba insieme alla condizione non ritrova solo la Juve: così si può riprendere la Francia

Nell’esibire world-wide le nuove divise per la prossima stagione, la Juventus ha utilizzato come uomo immagine Paul Pogba: una dichiarazione d’intenti in vista dell’anno che verrà. Intanto, il ‘Polpo’ sogna il ritorno nella terra natia.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘L’Equipe’, Paul Pogba sarebbe tornato a sognare una nuova convocazione da parte della nazionale transalpina. Queste prime uscite stagionali stanno facendo riprovare sensazioni importanti al centrocampista, con la numero ’10’ bianconera sulle spalle, e la voglia di tornare a competere ai massimi livelli ora è totale. Per riuscire a riceve la chiamata di Didier Deschamps già questa estate, però, è necessaria una condizione.

Sempre secondo il quotidiano francese, la conditio sine qua non per ottenere la chiamata della Francia per Pogba è quella di disputare almeno una partita dall’inizio con la maglia della Juventus entro la fine della stagione. Quello è l’elemento che lancerebbe il messaggio tanto atteso dal CT francese: Paul Pogba è pronto ed è finalmente tornato. Le qualità del giocatore non sono mai state in discussione, ma i dubbi riguardo alla sua tenuta fisica restano ancora: Pogba proverà a riprendersi la Francia con la Juventus.