Inter, Big Rom è tornato: eurogol nel giorno del suo compleanno, ora si ragiona sul suo futuro

Nel giorno del suo 30esimo compleanno, Lukaku risponde ancora una volta presente. Ottavo gol in campionato per il belga: Big Rom è tornato

“Buon compleanno, Big Rom”. Si legge così in uno striscione esibito dalla Curva Nord durante Inter-Sassuolo al Giuseppe Meazza.

Romelu Lukaku, nel giorno del suo 30esimo compleanno, si concede un bellissimo regalo. A se stesso ma soprattutto ai suoi tifosi. La rete dell’1-0 è un eurogol. Al 41’ Big Rom fa perno su Tressoldi, si gira ai 20 metri e scarica un mancino violento sotto l’incrocio dei pali.

A questo punto si potrebbe dire tranquillamente che Big Rom è tornato. Incontenibile, impossibile da fermare, che fa dello strapotere fisico la sua arma principale. Se Lukaku voleva riprendersi i suoi tifosi, ci sta riuscendo. Ci ha messo un po’ di tempo, perché gli infortuni hanno ostacolato il suo percorso. Ma Big Rom non si è mai arreso, ha chiesto solo un po’ di tempo e di fiducia. Li ha avuti. E ora sta ripagando tutti nel momento in cui serve di più.

L’Inter dall’11 aprile, dalla trasferta conto il Benfica, ha vinto sette partite su nove perdendo solo contro il Monza. Considerando la sfida di stasera contro il Sassuolo, i nerazzurri nelle ultime sette gare hanno segnato 21 gol e ne hanno subiti tre. Ora non bisogna fermarsi, perché martedì c’è quella che al momento è la gara più importante della stagione, contro il Milan in Champions League. Poi la trasferta contro il Napoli, prima della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina è un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

Nessuno fa mancare il proprio sostegno a Big Rom, dai tifosi sugli spalti al fratello Jordan presente a San Siro con tutta la famiglia Lukaku, fino a Giuseppe Marotta che ha speso belle parole per lui.

Lukaku, quale destino a fine stagione?

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto alla Milano Football Week, organizzata dalla Gazzetta, e ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: “Intanto facciamogli gli auguri.”

Poi ha aggiunto: “Per il resto, su di lui vale il discorso generale, ha risentito dell’infortunio ed è stata una stagione veramente atipica la sua. Non dimentichiamo che non è un nostro giocatore, ma del Chelsea: non so che intenzioni avranno loro, chi sarà l’allenatore… Se arriverà un tecnico che vorrà puntare su Lukaku, i discorsi saranno chiusi. Ha grande qualità, averlo è una cosa positiva. Ma non è nostro e vedremo più avanti. Quante probabilità ci sono da 1 a 10? Non lo so, mettete 6”.