Allegri passa la palla alla Juve: “Sul futuro decide il club”. La risposta sul ritiro di Bonucci

La Juventus ospita domani sera la Cremonese all’Allianz Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Vigilia di Juventus-Cremonese per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio in extremis per 1-1 in Europa League contro il Siviglia.

Il tecnico bianconero potrebbe optare per un ampio turnover, proprio in vista del decisivo return-match di coppa in terra andalusa. Da valutare le condizioni di Rabiot, uscito acciaccato dalla sfida di giovedì, mentre in attacco potrebbe esserci un turno di riposo almeno inizialmente per Vlahovic e Di Maria. Chiesa si candida per una maglia da titolare in coppia con Milik, scalpitano anche Kean e Iling-Junior con il baby inglese decisivo con l’Atalanta e che ha avuto un buon impatto anche contro il Siviglia. Bremer è recuperato, da capire se sarà in condizione per partire già dal primo minuto.

In porta invece riposerà Szczesny, come annunciato in conferenza stampa da Allegri: “Gioca Perin tra i pali. Bremer è a posto, mentre Rabiot ha fatto differenziato come alcuni che hanno giocato l’ultima partita. Ma per domani sarà a disposizione. Kean? Adesso sta molto bene, è in buona condizione. Nel momento migliore per lui ha fatto un’ingenuità a Roma, poi si è fatto male e ha perso un po’ di tempo. È una risorsa su cui punto molto, sarà importante in questo finale di stagione”. L’allenatore bianconero prosegue parlando alla vigilia del match contro la Cremonese: “Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, non dobbiamo pensare a giovedì. La più importante è quella contro la Cremonese. Sarà difficile da vincere, ma bisogna assolutamente farlo. Il morale è buono, ancora di più dopo il gol col Siviglia che ci dà la possibilità di andarci a giocare la finale alla pari. In campionato dobbiamo fare il nostro rimanendo tra le prime quattro e difendere il secondo posto”.

Juventus-Cremonese, Allegri: “Pogba così diventa straordinario”

Allegri torna sull’episodio incriminato nell’area del Siviglia e la mancata sanzione dopo il fallo su Rabiot: “Non ci siamo mai lamentati anche su fatti oggettivi. Bisogna concentrarsi su quanto c’è da fare sul campo, altrimenti c’è un dispendio importante di energie. Dopo la situazione di Rabiot si poteva perdere ordine, però la squadra ha dimostrato maturità. Tutto quello che ci sta succedendo fuori dal campo ci sta dando grande energia. Siamo secondi in classifica e questo a inizio campionato per come sono andate le cose era difficile”. Sulla crescita di Pogba, decisivo contro il Siviglia con l’assist per l’1-1 di Gatti: “Sta migliorando come condizione, giovedì ha fatto bene quando è entrato. Quando le partite si giocano nella metà campo avversaria, diventa straordinario. Ha bisogno di giocare per trovare la condizione, ma l’importante è che sia tornato a disposizione”.

La Juventus per almeno due settimane dovrà rinunciare a capitan Bonucci: “Non so se l’infortunio può velocizzare la fine della sua carriera, sono decisioni prese singolarmente e dipende da come uno si sente. Lui è un ragazzo intelligente, capirà e sceglierà per il suo bene. L’altro giorno ha raggiunto uno traguardo storico come le 500 partite alla Juve e sono contento e orgoglioso di aver lavorato con lui per tanti anni, anche con battibecchi e altre robe. E’ stato straordinario”. Infine, c’è spazio anche per parlare del futuro e della programmazione per la prossima stagione. Allegri rimanda tutto al termine dell’annata e passa la palla alla società: “Adesso bisogna solo arrivare al 4 giugno nelle migliori condizioni, provando ad arrivare in finale di Europa League e restando tra le prime quattro in campionato. Le altre decisioni, dal direttore sportivo alla società, sono del club e non mie”.