Allegri alza la voce: “Non va bene discuterlo”. Rabbia Siviglia sul corner decisivo

La Juventus si salva al 97′ con Gatti nel match dell’Allianz Stadium contro il Siviglia: le dichiarazioni in conferenza stampa di Allegri e Mendilibar

Massimiliano Allegri ringrazia Federico Gatti dopo l’andata delle semifinali di Europa League contro il Siviglia. L’1-1 al 97′ dell’ex difensore del Frosinone tiene vive le speranze della Juventus in vista del ritorno in terra andalusa.

Prova negativa per i bianconeri per larghi tratti della partita, con la coppia Pogba-Gatti che alla fine confezione la rete del pareggio in pieno recupero. Allegri tira un sospiro di sollievo e promuove comunque la gara dei suoi: “C’è più fiducia dopo il gol di Gatti, non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo giocato un bel secondo tempo. L’1-1 finale è meritato – esordisce l’allenatore toscano in conferenza stampa – Questo è un ottimo gruppo e una grande squadra. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi alle difficoltà. Adesso pensiamo al campionato e alla Cremonese. Siamo in una semifinale di una competizione europea e incontravamo una squadra esperta e che ha vinto questo trofeo quattro volte. Era normale avere delle difficoltà. A Siviglia ci aspetta un clima molto caldo, ma abbiamo tutte le possibilità per passare il turno”.

Allegri si sofferma poi sui singoli, dando una pacca sulla spalla a Di Maria e Vlahovic. L’argentino non ha marcato la differenza come tutti si attendevano, mentre il centravanti ex Fiorentina ha fallito un gol clamoroso nella prima frazione: “Hanno fatto una buona partita, sono usciti perché hanno giocato molto in questo periodo. Chi è entrato ha dato freschezza ed entusiasmo come è successo domenica e come deve succedere nelle prossime partite – ha risposto alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Abbiamo ancora quattro gare di campionato e speriamo altre due di Europa League, tutta la squadra deve concentrarsi nel raggiungere gli obiettivi”.

Juventus-Siviglia, Mendilibar polemizza: “L’arbitro doveva fischiare prima”

Gatti ancora decisivo come contro lo Sporting: “Speriamo che faccia gol anche al ritorno se giocherà (ride, ndr). Tutta la squadra comunque ha finito in crescendo e questo è un bel segnale”. Pogba può essere l’uomo in più per la Juventus nel rush finale della stagione: “Non va bene discutere un giocatore come Pogba. Rispetto a domenica ha fatto ancora meglio. Se si gioca nella metà campo avversaria la sua qualità viene fuori, se avesse giocato dall’inizio avrebbe faticando di più. Anche se gioca 30 minuti, l’importante è che sia determinante”.

Prima di Allegri, in conferenza nella sala stampa dell’Allianz Stadium è intervenuto José Luis Mendilibar: “Questo gol nel finale può far male, ma non dobbiamo abbatterci. Il corner? E’ stato concesso dopo il sesto minuto di recupero, forse l’arbitro doveva fischiare prima la fine – sottolinea senza nascondere un filo di polemica l’allenatore degli spagnoli – Alle volte certe situazioni favoriscono te, mentre in altre occasioni gli avversari. Senza il gol nessuno probabilmente se ne sarebbe ricordato”