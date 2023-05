PAGELLE e TABELLINO Juventus-Siviglia 1-1: Di Maria tradisce, Gatti salvifico

Pagelle e tabellino di Juventus-Siviglia, match dell’Allianz Stadium valido per l’andata delle semifinali di Europa League. Gatti in pieno recupero replica al vantaggio di En-Nesyri

Gatti salva la Juventus e fa esplodere l’Allianz Stadium al 97′ della prima semifinale di Europa League contro il Siviglia.

Juve deludente per buona parte della partita e che si sveglia nel finale: Pogba è decisivo sul guizzo di Gatti, mentre non incide Chiesa a gara in corso. Di Maria deludente, Vlahovic sciagurato quando nel primo tempo fallisce la più facile delle occasioni. En-Nesyri è freddo davanti a Szczesny, solo un problema fisico ferma lo scatenato Ocampos. Tutto si deciderà nel match di ritorno in terra andalusa.

Le pagelle di Juventus-Siviglia: Vlahovic sciagurato, solo la sfortuna ferma Ocampos

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Nel primo tempo è determinante nel tenere in piedi la Juventus su Ocampos e Rakitic. Meno lavoro nella seconda metà di gara.

Danilo 6,5 – L’unico che regge l’urto davanti a Szczesny. Brividi per un colpo alla caviglia, non alza bandiera bianca e carica i compagni. E’ lui il vero capitano di questa Juve.

Bonucci 5 – Ormai andato per certi palcoscenici. En-Nesyri non crede ai suoi occhi visti tutti gli spazi che gli lascia il senatore bianconero. Fuori per un problema fisico: non festeggia nel migliore dei modi le 500 presenze in maglia bianconera (62′ Gatti 7,5 – Dà sicuramente più garanzie rispetto a Bonucci. Al 97′ fa esplodere l’Allianz Stadium con il gol dell’1-1: ancora lui dopo il guizzo decisivo contro lo Sporting).

Alex Sandro 4,5 – Impietoso il confronto con Ocampos. L’ex Milan gli fa girare letteralmente la testa, fortuna del brasiliano va ko per infortunio.

Cuadrado 5 – Acuña lo mette alle strette per tutto il primo tempo: stordito, fatica a risalire in superficie. Nervoso e inconcludente.

Miretti 4,5 – Torna a non convincere dopo delle buone prestazioni in campionato. Fa arrabbiare anche il pubblico per la troppa imprecisione. Serataccia (46′ Chiesa 5 – Fatica a saltare l’uomo e a rendersi pericoloso. Non marca la differenza come il popolo bianconeri si attendeva).

Locatelli 5,5 – Lento e impacciato in cabina di regia, manca filtro anche a protezione dei tre difensori. Un filino meglio nella ripresa, ma la sua partita resta nel complesso deludente.

Rabiot 5 – Anche lui marca visita in una delle serate più importanti della stagione. Non riesce a dare il cambio di passo in mediana, tenuto a bada dall’espertissimo Rakitic. Esce acciaccato dopo un duro intervento di Badé.

Kostic 6 – Soffre un po’ in fase difensiva, però è l’unico ad allungare la squadra quando la Juventus riparte. Serve una palla dopo a Vlahovic che l’amico e connazionale spreca malamente (46′ Ilinig-Junior 6 – Dà la scossa nella ripresa, troppo altruista dopo un tunnel che lascia di sasso Badé).

Di Maria 4,5 – Troppo fuori dal gioco e fiacco fisicamente. La lampadina non si accende e senza le sue invenzione la ‘Vecchia Signora’ fatica maledettamente. Era il più atteso, assente ingiustificato (69′ Pogba 6,5 – Qualche numero d’alta scuola e il colpo di testa che fa esultare Gatti e tutto lo Stadium).

Vlahovic 4 – L’occasione divorata a metà primo tempo fotografa la partita del serbo. La chance fallita lascia il segno: inconcludente e macchinoso, torna brutto anatroccolo dopo gli squilli con Lecce e Atalanta. Si arrabbia quando esce dal campo, beccato un po’ dal pubblico dello Stadium (62′ Milik 5 – Praticamente non si vede. Non ha palloni giocabili per pungere).

All. Allegri 5,5 – Juventus senza idee e in balia del Siviglia nel primo tempo, mentre nella ripresa non arriva il cambio di passo sperato in avanti con gli ingressi di Chiesa e Milik. Tradito da Di Maria e con Vlahovic in versione fantozziana, i bianconeri fanno troppo poco per cambiare l’inerzia della contesa. Alla fine ancora Gatti salva la baracca: tutto si deciderà nell’inferno di Siviglia.

SIVIGLIA

Bounou 5,5 – Decisivo su Vlahovic nel primo tempo. Nella ripresa disinnesca la conclusione di Iling Jr. Non può nulla sul tap-in di Gatti.

Navas 5,5 – Sempre attento nel non lasciare campo alle proprie spalle, viene messo in difficoltà nel secondo tempo con l’ingresso di Iling Jr.

Gudelj 5,5 – Guida bene la difesa spagnola, attento sugli anticipi nella zona centrale, tiene a bada Vlahovic. Non fa opposizione su Gatti in occasione del pareggio a tempo scaduto.

Badé 6 – Attento sul gioco aereo, sopratutto nei corner. Si fa superare con il tunnel da Iling Jr nella ripresa e viene ammonito per un intervento in ritardo su Rabiot.

Acuña 5,5 – Coraggioso nelle sue sortite offensive, ruvido quando è necessario per rompere sul nascere l’azione della Juventus, si perde Pogba nella sponda decisiva per il gol del pari.

Fernando 6: diga nel centrocampo del Siviglia, spinge poco e dà equilibrio alla manovra.

Rakitic 6,5: pericoloso con una conclusione insidiosa nella parte finale del primo tempo. Nel secondo tempo spinge meno e lavora in fase difensiva, prendendosi però un giallo.

Ocampos 7 – uno dei più vivi nel reparto offensivo, impensierisce due volte Szczesny con due colpi di testa. Ottima palla dentro per il vantaggio del Siviglia, che regala l’assist a En-Nesyri. (34’ pt Montiel 6 – Bravo a chiudere con una buona diagonale ad inizio primo tempo. Dà man forte a Navas per tenere a bada l’inglese Iling Jr nella ripresa).

Oliver Torres 6 – Viene fuori nella seconda metà del primo tempo, punta l’uomo nell’uno contro uno e cerca spesso la palla filtrante in area. (74’ Alejandro Gomez 5,5 – Non incide).

Bryan Gil 5,5 – Talvolta troppo troppo innamorato del pallone, ma si muove nella batteria dei trequartisti. Nel secondo tempo si mette a disposizione della squadra anche in fase difensiva. Viene ammonito per aver allontanato il pallone cercando di perdere del tempo. (82’ Lamela SV).

En-Nesyri 6,5 -Poco servito nel corso del primo tempo, ma non sbaglia alla prima occasione utile e firma il vantaggio Siviglia.

All. Mendilibar 6,5 – Il suo Siviglia interpreta bene la gara, con un ottimo approccio. Coraggiosi, i suoi nella ripresa badano a contenere le sfuriate della Juventus, ma alla lunga si chiudono nell’area e subiscono il gol del pari.

Arbitro: Siebert 5 – Fa arrabbiare entrambe le squadre: direzione inadeguata a certi palcoscenici. Anche il metro sui cartellini non convince.

TABELLINO

JUVENTUS-SIVIGLIA 1-1

26′ En-Nesyri (S); 97′ Gatti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (62′ Gatti), Alex Sandro; Cuadrado, Miretti (46′ Chiesa), Locatelli, Rabiot, Kostic (46′ Ilinig-Junior); Di Maria (69′ Pogba), Vlahovic (62′ Milik). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Paredes, Fagioli, Soulé, Kean. Allenatore: Allegri

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Baldé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos (34′ Montiel), Oliver Torres (76′ Gomez), Bryan Gil (81′ Lamela); En-Nesyri. A disposizione: Dmitrovic, Alberto Flores, Rekik, Alex Telles, Manu Bueno, Rafa Mir. Allenatore: Mendilibar

Arbitro: Siebert (Germania)

VAR: Dankert (Germania)

Ammoniti: Rabiot (J), Rakitic (S), Locatelli (J), Bryan Gil (S), Chiesa (J), Badé (S), Lamela (S)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 6′; spettatori 34.816