Baroni non lo nasconde: “Sarebbe un errore madornale”

Lecce beffato nel recupero e vicino all’impresa in casa della Lazio: l’analisi di Marco Baroni al termine del match

Soddisfazione mista a un pizzico di amarezza per Marco Baroni al termine del match pareggiato per 2-2 dal suo Lecce in casa della Lazio.

I salentini sono andati a un passo dall’impresa, beffati in pieno recupero dalla zuccata di Milinkovic-Savic. L’analisi di Baroni davanti ai microfoni a fine partita: “Devo fare i complimenti alla squadra, abbiamo interpretato benissimo la partita e senza paura. L’atteggiamento è stato quello giusto fin dal principio. Abbiamo giocato per vincere, peccato alla fine per il risultato, ma la prestazione è stata molto positiva. Dobbiamo affrontare le ultime tre partite da qui alla fine con questo piglio. Oudin? Sono felice per lui, meritava questi gol. Sapevo che poteva darci una soluzione in più in quel ruolo. Ha qualità di tiro e passaggio”.

Baroni aggiunge ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il fischio finale: “Ovviamente c’è un po’ di rammarico, l’ho detto ai ragazzi e analizzeremo tutto nei prossimi giorni. Forse per voler trovare il pelo nell’uovo, ci siamo schiacciati troppo nel finale di partita e questo contro certi giocatori non te lo puoi permettere. Devi tenere il più possibile lontano dalla porta la Lazio, non gli devi lasciargli tempo e spazio, altrimenti ti fanno passare la palla da tutte le parti. La squadra però è rimasta sempre molto compatta e aggressiva, abbiamo sbagliato anche un rigore e mi tengo stretta la prestazione”.

Lazio-Lecce, Baroni e l’obiettivo salvezza: “Il dubbio ti uccide”

Il Lecce deve ancora sudarsi la salvezza, tutto si deciderà nelle prossime settimane: “Il dubbio ti uccide, sapevamo che il nostro percorso sarebbe stato difficile. Siamo in piena corsa e la squadra sta bene, abbiamo una nostra identità e non possiamo avere delle paure a questo punto del campionato: sarebbe l’errore più grave che possiamo fare. Ho un gruppo che mi segue e che ha sempre lottato. Sarebbe un errore madornale non avere la capacità e la forza morale per affrontare questo rush finale del campionato”.