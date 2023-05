Adesso sono guai: Siviglia-Juventus senza due big

Tutto si deciderà nel ritorno della prossima settimana tra Juventus e Siviglia in Europa League: il tecnico trema per una doppia assenza che sarebbe pesantissima

Il Siviglia spaventa la Juventus, poi in pieno recupero il gol liberatorio di Gatti che fa esplodere l’Allianz Stadium dando rinnovata speranza ai bianconeri in vista del ritorno in Andalusia.

La squadra di Mendilibar mette alle strette Danilo e compagni per lunghi tratti della contesa, trovando lo spunto vincente grazie all’implacabile En-Nesyri, al 17° centro stagionale in tutte le competizioni e protagonista già nel turno precedente contro il Manchester United. A fare la voce grossa inoltre sul prato verde dello ‘Stadium’ è stato Lucas Ocampos, letteralmente imprendibile per la difesa di Allegri e soprattutto per il povero Alex Sandro. L’ex Milan ha marcato la differenza e non solo per la palla al bacio servita a En-Nesyry, stoppato solamente dall’infortunio muscolare che lo ha tolto dalla contesa al 33′ del primo tempo. Ocampos non era al massimo della condizione nell’ultimo periodo, ma aveva comunque recuperato per una delle gare più importanti della stagione per il Siviglia.

Il Siviglia trema: Ocampos in forte dubbio per il ritorno contro la Juve

Per l’argentino si tratta nuovamente di un problema all’adduttore: il numero 55 ha accusato un indurimento del muscolo che già gli aveva creato problemi nell’ultimo periodo, senza registrare però lesioni nella parte interessata.

Ocampos resterà per qualche giorno a riposo facendo terapie e trattamenti, prima di testare in campo le sue condizioni. Mendilibar spera ovviamente dir recuperare uno dei suoi uomini migliori per la sfida di ritorno di giovedì prossimo che deciderà il passaggio alla finalissima di Budapest, ma la presenza del fantasista classe ’94 rimane comunque in forte dubbio. Praticamente out invece l’altro ex milanista Suso, alle prese con un infortunio muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca anche ieri sera per il primo round contro la Juve a Torino.