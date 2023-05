Roma-Bayer Leverkusen: che tegola, esce zoppicando!

Cambio obbligato al 33esimo all’Olimpico, dove è in corso l’andata della semifinale di Europa League tra i giallorossi e i tedeschi

Tegola per il Bayer al 33esimo della sfida contro la Roma, valida per l’andata di semifinale di Europa League. Il difensore ivoriano Kossounou ha dovuto lasciare il campo dopo essersi fatto praticamente male da solo alla coscia destra. Al suo posto è entrato così Bakkar, schierato poi come ala sinistra, obbligando il tecnico Xabi Alonso a spostare Hincapié spostato nei tre di difesa.

Proprio quest’ultimo è tra i protagonisti indiscussi della serata e dell’attuale calciomercato. Come vi abbiamo raccontato, infatti, il suo agente è all’Olimpico ma è difficile ipotizzare un ritorno di fiamma della Roma vista l’agguerrita concorrenza della Premier League e il prezzo che è salito molto dopo il rinnovo di contratto. Restando in tema mercato, occhio quindi a N’dicka a parametro zero: il centrale francese, classe ’99, è infatti un nome caldissimo per la difesa dei capitolini della prossima stagione. Tra gli agenti del calciatore e Tiago Pinto i contatti risultano avviati.