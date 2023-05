Milan e Napoli avvisate, l’agente è arrivato a Roma | CM.IT

Reduce da un digiuno di vittorie che dura da quattro partite in campionato, la Roma scende in campo stasera nella semifinale d’andata di Europa League. Sospinta dall’ennesimo sold out dell’era José Mourinho, la squadra giallorossa spera di ritrovare la sua verve internazionale, che le ha consentito di battere in casa Salisburgo, Real Sociedad e Feyenoord.