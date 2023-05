L’Inter lo vende a 40 milioni: Marotta esce allo scoperto

L’Ad dell’Inter ha parlato a un evento all’indomani della vittoria del derby col Milan valevole per l’andata delle semifinali di Champions League

“Non ci sentiamo euforici perché abbiamo vinto l’andata e non conquistato ancora la qualificazione”. Marotta predica calma all’indomani della grande vittoria dell’Euroderby d’andata: “Penso che ieri l’approccio sia stato determinante, siamo andati avanti 2-0 e questo ha destabilizzato il Milan che rimane una squadra forte”. L’Ad dell’Inter si è poi sbilanciato sul futuro di Simone Inzaghi come sulla possibile cessione di Onana.

Inzaghi allenatore nerazzurro anche l’anno prossimo, Marotta continua a non dare certezze assolute. Del resto è stata in primis la dirigenza di viale della Liberazione a mettere in discussione il piacentino, il cui contratto scade a giugno 2024.

“Io penso che Inzaghi resti. D’altronde le valutazioni non vengono fatte su un episodio o su una gara, bensì sul modo di lavorare e sulla professionalità. Inzaghi è bravo, c’è un piccolo neo che è quello di non essere stati protagonisti in campionato, dove il Napoli ha fatto una cavalcata straordinara. Ma non ce l’ha solo l’Inter…”.

Cessione Onana per 40 milioni, Marotta fa chiarezza

Ospite all’evento ‘Il Foglio sportivo a San Siro’, Marotta ha risposto anche sul mercato che verrà. In particolare sulla possibile cessione di un big come Andre Onana, uno dei grandi colpi a zero messi a segno da quando è CEO del club di Zhang.

“Se verrà ceduto a 40 milioni? Questo è difficile ipotizzarlo. Non abbiamo avuto proposte e poi lui vuole rimanere a Milano. Non vogliamo metterlo sul mercato”. Come scritto da Calciomercato.it, per il portiere camerunese si sta muovendo con decisione il Chelsea, col quale l’Inter tornerà a parlare per l’eventuale conferma di Romelu Lukaku.