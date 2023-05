Kessie via dal Barcellona: sta lasciando la città

L’ex Milan è approdato in Catalogna la scorsa estate a parametro zero. Il suo contratto col club blaugrana scade a giugno 2026

L’avventura di Franck Kessie al Barcellona appare destinata a concludersi dopo un solo anno. Resta la stima di Xavi nei suoi confronti, ma il club blaugrana ha esigenza di far cassa e così ha iscritto anche l’ex Milan sulla lista dei cedibili. Dalla Catalogna arrivano le immagini dell’ivoriano all’aeroporto, pronto a lasciare la città approfittando dei giorni di libertà (fino a sabato) concessi alla squadra dallo stesso allenatore del Barça.

Kessie non ha risposto alle domande sul suo futuro, un futuro che appunto sarà molto probabilmente lontano dal Barcellona e dalla Spagna. Resiste la candidatura dell’Inter, pronta già da gennaio allo scambio con Brozovic.

La società del presidente Laporta sarà chiamata a sostituire Busquets, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, anche se in cima ai desideri – come spiegatovi da Calciomercato.it – c’è Gundogan del City anch’egli con il contratto a termine.

🚨 | #ÚLTIMAHORA ✈️ Frank Kessié, ¡en la terminal corporativa! 👋 Se marcha para aprovechar el descanso que Xavi ha dado hasta el sábado 🤐 Mudo ante las preguntas de los periodistas sobre su futuro 💰 Es una de las ventas que se plantea el club en verano… 📹 @DBR8 pic.twitter.com/dzSSUBfmAT — Diario SPORT (@sport) May 11, 2023

Dovesse saltare l’ingaggio a zero del tedesco, ecco che il Barcellona tornerebbe alla carica del regista nerazzurro, non più centrale nel progetto sportivo di Inzaghi. Finora, però, il Barça ha sempre respinto l’ipotesi di uno scambio con Kessie. Questo perché l’obiettivo è fare cassa.

Kessie-Brozovic in salita, il Barcellona ‘spera’ nella Premier

La speranza del Barcellona è rappresentata dalla Premier, dalla quale potrebbero arrivare offerte dai 20-25 milioni in su. Da capire, tuttavia, la volontà dell’ivoriano. Indiscrezioni lo danno infatti più disponibile al ritorno in Italia, nello specifico a Milano.

Da Calhanoglu a Kessie, per il Milan sarebbe il secondo ‘tradimento’ nel giro di tre anni. A proposito dei rossoneri, è di poco fa l’ufficialità di Bennacer. Il centrocampista dovrà operarsi dopo l’infortunio subito nell’Euroderby: per lui la stagione è finita.