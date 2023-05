Milan, UFFICIALE l’operazione per Bennacer: i tempi di recupero

Il centrocampista algerino sarà costretto ad andare sotto i ferri dopo l’infortunio di ieri sera e la stagione è chiaramente finita

Il Milan perde Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, infortunatosi nei minuti iniziali del match di Champions League contro l’Inter, sarà costretto ad operarsi.

Per l’ex giocatore dell’Arsenal, che rischia di star fuori almeno 3-4 mesi, la stagione è dunque finita. Il comunicato dei rossoneri non lascia molto spazio alle interpretazioni: “Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Bennacer hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia“.

Milan, Pioli costretto a cambiare: out un titolarissimo

Davvero una brutta tegola per Stefano Pioli, che perde una pedina fondamentale del suo scacchiere.

Soprattutto nell’ultimo periodo Bennacer ha rappresentato il giocatore chiave nel ruolo di trequartista, dando i giusti equilibri alla squadra. L’ex Empoli è così risultato determinante contro il Napoli, nelle tre sfide, tra campionato e Champions League, e anche contro la Lazio.

Ora Pioli sarà costretto a cambiare: c’è la possibilità che Brahim Diaz torni al centro, con uno tra Saelemaekers e Messias a destra, o che punti su Tommaso Pobega, per non avere un giocatore troppo offensivo in quella zona del campo. Ci sarebbe, chiaramente, anche la soluzione Charles De Ketelaere. Il belga, però, non appare al momento né la seconda né la terza scelto come si è potuto vede contro l’Inter ieri sera.