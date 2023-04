Da Brozovic a due ‘italiani’: i dettagli del summit Inter-Barcellona | CM.IT

Il ds Piero Ausilio nelle scorse ore ha incontrato i dirigenti blaugrana per discutere possibili affari

L’estate si avvicina e torna a scaldarsi anche il calciomercato. A muovere i primi passi ci ha pensato Piero Ausilio, il direttore sportivo dell’Inter che nella giornata di ieri con un vero e proprio blitz ha incontrato a Barcellona i dirigenti del club blaugrana.

Sul tavolo delle due società vi sono in ballo da mesi parecchi nomi. Lo scorso gennaio, ad esempio, in Spagna si era discusso di un possibile scambio tra Franck Kessie e Marcelo Brozovic. L’ex rossonero piace da anni alla dirigenza interista che già durante l’era Conte aveva tentato di imbastire un affare con il Milan, mentre il centrocampista viene considerato da Xavi come uno dei principali candidati a raccogliere l’eredità di Sergio Busquets (in scadenza di contratto) in maglia blaugrana.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, nel vertice si sarebbe discusso proprio di Brozovic, calciatore che – complice l’esplosione di Hakan Calhanoglu da play davanti alla difesa – l’Inter non considera più intoccabile come un tempo. In questo momento, però, nella stessa posizione la vera priorità in casa Barcellona rimane Gundogan, forte centrocampista del Manchester City in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Nell'incontro di ieri tra #Inter e #Barcellona, si è parlato sì di #Brozovic, ma la priorità dei catalani è #Gundogan. Altri nomi usciti: #Umtiti #Dest #JordiAlba, ma quest'ultimo non ha intenzione di lasciare il Barça. Nessuna trattativa, chiacchierata informale @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) April 14, 2023

Calciomercato Inter, da Umtiti a Jordi Alba: tutti i nomi del summit

Per quanto riguarda invece gli obiettivi dell’Inter in maglia blaugrana, il ds Ausilio ha posto l’attenzione del club nerazzurro su tre nomi in particolare.

Il primo in ordine di priorità è Samuel Umtiti, centrale che quest’anno ha ritrovato un’ottima condizione nel prestito al Lecce. In virtù dell’addio a costo zero di Milan Skriniar, il centrale francese di piede mancino potrebbe dare a livello numerico una grossa mano al reparto arretrato dei nerazzurri.

Gli ultimi due profili nel mirino dell’Inter, invece, riguardano le corsie laterali. Innanzitutto Jordi Alba, terzino sinistro di grande qualità di cui si era già parlato in ottica nerazzurra soprattutto in Spagna la scorsa estate. Restano da capire, però, le intenzioni del calciatore, particolarmente legato all’ambiente blaugrana. Infine occhi anche su Dest, destinato a tornare al Barcellona da un prestito sin qui deludente al Milan.