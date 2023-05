DIRETTA Europa League, Juventus-Siviglia | Formazioni UFFICIALI LIVE

La Juventus di Allegri scende in campo per la semifinale d’andata dell’Europa League: avversario il Siviglia di Mendilibar

Dopo l’importantissima, in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, vittoria ottenuta sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini nell’ultimo turno del campionato di Serie A, la Juventus ospita il Siviglia per la semifinale di andata dell’Europa League.

I padroni di casa, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, sono reduci, come detto, da questo importante risultato che gli ha consentito di scavalcare la Lazio dell’ex Maurizio Sarri nella classifica della Serie A, alle spalle del Napoli campione d’Italia di Luciano Spalletti. Non ci sarà l’infortunato Gleison Bremer, mentre può contare su un Vlahovic determinato dopo la rete, e le polemiche, siglata contro i nerazzurri. Di contro, i “Re dell’Europa League”, come sono stati definiti dal proprio presidente, arrivano all’appuntamento dopo la vittoria interna ottenuta contro l’Espanyol e, con il nuovo allenatore José Luis Mendilibar, sono riusciti a tirarsi fuori da una situazione decisamente complicata nella Liga. La Juve, nel turno precedente, ha eliminato lo Sporting Clube de Portugal di Ruben Amorim, mentre gli andalusi hanno avuto la meglio sul Manchester United di Erik ten Hag. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SIVIGLIA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Balde, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

ARBITRO: Daniel Siebert (Germania)

Juventus-Siviglia, dove vederla in TV

Sfida decisamente importante per il futuro europeo delle due squadre, con la Juventus impegnata anche su fronti extra campo. E sono diverse le opzioni per chi vorrà godersi il match dell’Allianz Stadium, a cominciare dalla possibilità di vederla in chiaro su Rai 1. Così come sarà disponibile, per chi è in possesso di regolare abbonamento, sui canali Sky Sport 1, Sky Sport 252 e Sky Sport 4k. In streaming, sarà possibile vederla sull’app Dazn, Sky Go, Now e Rai Play. Calcio d’inizio alle ore 21.