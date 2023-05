Il presidente avvisa la Juve: “Siamo i Re dell’Europa League”

Le dichiarazioni del presidente del club spagnolo mettono in apprensione i bianconeri in vista dell’imminente incontro delle semifinali di Europa League

Tanta attesa e concentrazione, non soltanto per l’euroderby di Champions League di questa sera. Mancano infatti poco più di ventiquattro ore al fischio d’inizio dell’altra importantissima gara d’andata delle semifinali in cui sarà impegnata la Juventus, all’interno della cornice dell’Allianz Stadium, valevole per l’accesso alla fase conclusiva del proprio percorso in Europa League.

Ad aver raggiunto Torino nelle scorse ore sono stati gli avversari del Siviglia, accolti all’aeroporto di Caselle in un bagno di gente e operatori mediatici. Intercettato dai microfoni delle redazioni presenti, il presidente del club spagnolo José Castro Carmona ha voluto dire la sua in merito alla fase preparatoria di una sfida tanto importante e prestigiosa.

“Siamo ottimisti e fiduciosi di fare una gran bella figura. Non soltanto perché in questa competizione siamo in grado di fare cose che altri non riescono a fare, ma perché siamo anche l’unica squadra spagnola assieme al Real Madrid in Champions a rappresentare il nostro Paese. La stagione non è stata delle migliori ma la situazione è cambiata: nelle ultime otto partite ne abbiamo persa soltanto una. Questo momento ci invita a sognare, fare del nostro meglio per diventare finalisti“, ha dichiarato Castro.

Castro Carmona suona la carica: “Vogliamo la settima finale”

“Se non fossimo stati in gamba non saremmo mai arrivati fin qui. Siamo consapevoli del valore della nostra avversaria, con Pogba, Di Maria, Cuadrado e Vlahovic, ma neanche la Juventus sarà contenta di affrontare il Re dell’Europa League“, ha poi aggiunto il presidente spagnolo con grande determinazione.

Per battere il Siviglia, dunque, la Juventus dovrà mettere in campo undici leoni. Perché l’obiettivo del presidente degli avversari sarà quello di ambire almeno ad un pareggio, per giocare la sfida decisiva sul terreno di gioco del Ramon Sanchez-Pizjuan: “Quando squadra e tifosi si uniscono, diventiamo insuperabili. Questo vale per qualsiasi squadra ci affronta tra le mura amiche. Nessuno ci toglierà l’illusione della settima finale del nostro percorso“.