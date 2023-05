Vuskovic, la Serie A è un ricordo: il Psg pronto a chiudere | CM.IT

Il giovane talento Luka Vuskovic ormai lontano dalla Serie A: su di lui fortissimo il Psg, vicino a chiudere l’affare

La scuola di difensori croata in questi anni è decisamente in grande spolvero. C’è un nome su tutti che da tempo ha rapito l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori e si è già imposto, anche ai Mondiali, come uno dei migliori interpreti in assoluto del ruolo, vale a dire Josko Gvardiol. Alle sue spalle, una nuova generazione pronta a prendersi la ribalta internazionale, come nel caso di Luka Vuskovic, giovanissimo eppure già appetito da diversi grandi club.

Di Vuskovic e dell’interessamento di diversi club italiani avevamo già parlato su Calciomercato.it. Il difensore centrale di piede destro classe 2007 era seguito con grande attenzione da Juventus, Milan, Inter e Roma. Ma per nessuno dei club nostrani ci sarà il lieto fine in questo senso. Sulla scena è infatti piombato di prepotenza da diversi mesi il Psg, determinato a mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale.

Vuskovic, il Psg avanti tutta: le cifre

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il forcing dei parigini sta per giungere a conclusione. L’affare con l’Hajduk Spalato dovrebbe concludersi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, con una valutazione che rispetto a quanto vi scrivevamo qualche mese fa ha già avuto una decisa impennata verso l’alto visto il suo rendimento.

Tra il campionato giovanile e la Youth League, in questa stagione aveva messo a segno addirittura 8 gol in 20 presenze, mostrando una certa propensione a colpire sulle palle da fermo vista la sua altezza (1 metro e 93 centimetri). Di recente è entrato nell’orbita della prima squadra e alla sua seconda gara tra i professionisti, in Coppa di Croazia, nei quarti di finale contro l’Osijek, aveva già timbrato il cartellino.