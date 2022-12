ESCLUSIVO | Puljic e Vuskovic, la Croazia ha un grande futuro: anche la Juve sul ‘nuovo Gvardiol’

I due talenti sono già sul taccuino dei grandi club europei. La difesa della Nazionale croata può già considerarsi blindata

Le fortune future della Croazia passeranno anche se non soprattutto della difesa. Alle spalle dei vari Gvardiol, tra i migliori in assoluto del Mondiale e destinato a breve a Real o Chelsea, Sutalo e il ‘nostro’ Erlic, infatti, sta venendo fuori una generazione di centrali incredibile.

Di questa generazione si devono per forza fare questi due nomi: Ljubo Puljic e Luka Vuskovic. Il primo lo abbiamo visto giocare e siamo rimasti sorpresi in positivo. Ha davvero tutto per essere considerato un predestinato.

Classe 2007 alto già un metro e novantadue/novantatré centimetri, Puljic è un mancino bravo anche col destro (una rarità…) dotato di una tecnica raffinata e una visione di gioco impensabili per uno della sua età. Ed è un difensore.

Calciomercato, da Puljic a Vuskovic: offerta da 7 milioni

Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, per il quindicenne dell’Osijek (il ‘nuovo Gvardiol’…) è già bagarre. Numerosi i club che se lo vogliono portare a casa, dal PSG alla Juventus fino all’Atalanta.

Coetaneo di Puljic, Vuskovic milita invece nelle giovanili dell’Hajduk Spalato ed è un destro. Grandissimo talento anche lui, non a caso il club croato ha già sul tavolo una proposta da 7 milioni di euro. Suo fratello, sempre difensore però classe 2001, gioca in Bundesliga 2 con la maglia dell’Amburgo.