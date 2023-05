Rinnovo Leao prima del derby: “Ecco la clausola rescissoria”

L’attaccante portoghese ha finalmente raggiunto l’intesa totale con il Milan per il nuovo accordo

Dopo aver appreso che questa sera Rafael Leao andrà in tribuna contro l’Inter, la migliore notizia per il Milan arriva direttamente dagli uffici di via Aldo Rossi. Il club rossonero, come raccontato nelle scorse ore su Calciomercato.it, ha infatti raggiunto un nuovo accordo con Rafael Leao.

Il forte esterno portoghese si legherà ufficialmente al club rossonero sino al giugno 2028, decretando il lieto fine su una trattativa lunga ed estenuante. Per quanto riguarda i contorni economici dell’operazione – in attesa di ufficialità – a Leao verranno garantiti 7 milioni di euro netti a stagione bonus compresi.

A svelare un retroscena sul nuovo contratto con il Milan, ci ha pensato questo pomeriggio il giornalista Luca Bianchin in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play: “C’è una clausola rescissoria nel contratto che ha firmato Rafael Leao, ma vanno verificate un paio di cose. Lo si saprà ufficialmente, per così dire, sul giornale di domani”.

Come ribadito dal cronista de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante avrebbe già depositato la firma sul nuovo accordo: “Ha firmato il rinnovo di contratto intanto, mancano dei dettagli burocratici per arrivare al deposito ma l’accordo è stato raggiunto. Non ci sono dubbi, è stata decisiva la sua volontà. Hanno fatto un gran lavoro quelli del Milan, la trattativa è stata la più complessa a cui abbia assistito per la quantità di personaggi e di società coinvolte”.

Ansia Leao verso Milan-Inter: le ultime sulle sue condizioni

In attesa di scoprire quelle che sono le condizioni del centravanti portoghese in vista del ritorno, questa sera dal primo minuto Stefano Pioli farà affidamento su Alexis Saelemaekers.

Sul belga, già utilizzato a sinistra nell’ultimo turno di campionato con la Lazio, Bianchin si è espresso con queste parole: “E’ sempre stato usato a destra, ma a sinistra ha dimostrato di saper agire bene da quelle parti perché può rientrare e calciare. E’ molto in forma adesso, può fare bene, ma non credo che sia in senso assoluto il giocatore più pericoloso del Milan”.

Ad esprimere il suo punto di vista sulla questione Leao è stato anche l’agente FIFA Sabatino Durante sempre a TV PLAY, che ha motivato l’accordo trovato dai rossoneri con il portoghese per la mancanza di offerte ricevute dall’asso lusitano. Durante ha chiosato così: “Leao rinnova perché non ha offerte migliori”