Dzeko e Mkhitaryan affossano Pioli: il primo round va all’Inter

Netto successo per l’Inter di Simone Inzaghi, che si aggiudica l’andata della semifinale di Champions League contro il Milan targato Pioli

Come ci si aspettava, stasera a San Siro è andato in scena un match alquanto scoppiettante. Tanta pressioni in campo, d’altronde non poteva essere altrimenti. A vent’anni di distanza dall’ultima volta, Milan e Inter sono tornate ad affrontarsi faccia a faccia per conquistare la finale di Champions League.

E il primo round, al termine di una battaglia molto intensa, se lo aggiudicano gli uomini guidati da mister Simone Inzaghi, la cui prestazione è stata nettamente più convincente rispetto a quella degli acerrimi rivali rossoneri. Buona parte del primo tempo del ‘Diavolo’, entrando più nello specifico, è stata assolutamente da dimenticare. Tant’è che i nerazzurri sono passati in vantaggio dopo appena otto minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, grazie alla rete a firma Edin Dzeko. La scelta da parte del tecnico piacentino di schierare dal primo minuto il bosniaco, invece che Lukaku, ha dato pienamente i suoi frutti. Calcio d’angolo a rientrare di Calhanoglu, il numero nove interista si svincola dalla marcatura di Calabria e porta avanti i suoi con un sinistro al volo che finisce all’angolino.

Champions League, Milan-Inter 0-2: i marcatori

Passano appena tre minuti e la ‘Beneamata’ agguanta il raddoppio, stavolta con Henrikh Mkhitaryan. Dimarco scappa sulla sinistra e crossa basso al limite dell’area nella zona presieduta da capitan Lautaro Martinez, che lascia il pallone per l’inserimento dell’armeno.

Quest’ultimo si presenta nei sedici metri e, a tu per tu con Mike Maignan, non sbaglia incrociando la conclusione col destro. Come se non bastasse mister Pioli, che aveva già dovuto fare i conti con la pesantissima assenza di Rafael Leao, perde al minuto 18 Bennacer per infortunio e si vede costretto a sostituirlo inserendo al suo posto Messias. Intorno alla mezz’ora di gioco, inoltre, l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Inter per fallo di Kjaer su Lautaro in area, però poco più tardi il penalty viene revocato dopo un’On Field Review al Var. Nella ripresa il Milan rientra in campo col piglio giusto, ma non riesce comunque a scalfire la barriera dei cugini. Inzaghi e la sua squadra, dunque, si assicurano un vantaggio importante in vista del ritorno. Il primo round Champions è nerazzurro.

Milan-Inter 0-2: 8′ Dzeko (I), 11′ Mkhitaryan (I)