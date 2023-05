Milan, così senza Leao: la scelta di Pioli

Se il portoghese non dovesse recuperare, il tecnico di Parma avrebbe già pronta l’alternativa: ecco la formazione per l’Inter

Domani sarà vigilia di Champions League per il Milan di Stefano Pioli. Alle ore 11.30 sui campi di Milanello, la squadra si ritroverà per l’ultimo allenamento, prima della partita che andrà in scena mercoledì a San Siro. Poche ore, dunque, e sapremo se Rafael Leao potrà esserci.

Le speranze, come raccontato, non sono moltissime, ma non è stata ancora scritta l’ultima parola. Leao lunedì mattina si è allenato in palestra, svolgendo una sessione di terapie, lontano dal campo. Pioli, chiaramente, ha lavorato con il resto della squadra e le scelte per sfidare l’Inter sono praticamente già fatte.

Milan-Inter: la formazione di Pioli

Stefano Pioli ha già scelto la formazione che affrontare i nerazzurri, nel match che si giocherà mercoledì sera alle 21.00.

Di fatto si va verso la conferma della squadra che ha eliminato il Napoli: a centrocampo così Ismael Bennacer è pronto a giocare da ‘falso’ trequartista. Sarà l’algerino ad attuare il primo pressing sul playmaker nerazzurro (Brozovic o Calhanoglu), sapendo di avere le spalle coperte dalla cerniera formata da Sandro Tonali e Ismael Bennacer. In difesa, davanti a Mike Maignan, riecco Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In avanti, invece, sicuri del posto sono Brahim Diaz e Olivier Giroud.

In attesa di capire se Rafael Leao ci sarà, Pioli ha lavorato sulle alternative. Senza il portoghese, il maggiore indiziato a giocare sulla sinistra è Alexis Saelemaekers. Il belga, entrato in campo contro la Lazio, ha convinto il tecnico di Parma, che è pronto a riproporlo, in un ruolo che quest’anno lo ha visto poco come protagonista.

Vanno verso l’ennesima bocciatura, così, Divock Origi e Ante Rebić. I due attaccanti hanno avuto diverse possibilità nelle ultime partite, ma non hanno ma convinto in pieno. Anche per questo Saelemaekers è nettamente il favorito a giocare titolare in caso di forfait di Leao. Ci sarebbe anche un’altra ipotesi, che prevede Brahim Diaz a sinistra e Junior Messias a destra. Un’ipotesi che al momento, però, non è presa in considerazione.