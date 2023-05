Milan-Inter, Leao a Milanello: le ultime sull’infortunio del portoghese

Le ultime news legate all’attaccante portoghese in vista della sfida di Champions League di mercoledì sera

Si è da poco concluso il primo allenamento settimanale del Milan, che porta all’euro-derby di mercoledì sera.

Domani sarà già vigilia sia per la squadra rossonera che per l’Inter, che arrivano alla sfida, in programma a San Siro, con stati d’animo decisamente diversi. I nerazzurri stanno attraversando il loro miglior momento, il Diavolo e i suoi tifosi, invece, devono fare i conti con l’infortunio di Rafael Leao.

Sabato, contro la Lazio, il portoghese si è fermato dopo soli dieci minuti. Allo stadio è letteralmente calato il gelo, prima di riprender fiato grazie ai gol di Bennacer e Theo Hernandez. Ieri, in tarda mattinata, poi, è arrivata la nota da parte del Milan, con cui comunicava che gli esami strumentali a cui si è sottoposto Leao avevano evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra.

Milan, Leao a Milanello: il punto della situazione

Sono inevitabilmente ore di attesa per il sostenitore rossonero, che spera di poter vedere in campo il proprio idolo contro i nerazzurri. Le possibilità, però, non appaiono elevate in questo momento, ma non è stata, ancora scritta l’ultima parola.

Nel frattempo, come appreso da Calciomercato.it, Rafael Leao, come era prevedibile, ha svolto un lavoro differenziato in palestra, lontano dal campo, sostenendo una seduta di terapie. Solo domani, dunque, sapremo se il portoghese avrà davvero delle possibilità per esserci mercoledì sera, contro l’Inter. Il Milan non ha voglia di correre rischi, sapendo che c’è anche una sfida di ritorno da giocare, oltre che un finale di campionato, in cui bisognerà riacciuffare il quarto posto. Si scalda, dunque, Alexis Saelemaekers, in vantaggio su Origi e Rebic, per rimpiazzare Leao.

Rischia di non esserci mercoledì, infine, anche Alessandro Florenzi che ha svolto terapie per un piccolo problema muscolare, che non gli aveva permesso di esserci contro la Lazio.