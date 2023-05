Giuntoli alla Juventus, subito via Allegri: i tifosi quasi non ci credono

Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli per la Juventus: la prima mossa in bianconero è la scelta dell’allenatore, via Allegri

Tradimento o no? Neanche il tempo di cucirsi sul petto il tricolore che il Napoli si ritrova a fare i conti con un primo, pesante addio. E’ Cristiano Giuntoli, l’uomo che ha portato Osimhen, Kim e Kvaratskhelia in azzurro, ad essere vicino al passo di addio.

Il direttore sportivo dei partenopei è nei radar della Juventus e non solo. La sua avventura a Napoli sembra essere arrivata al capolinea, anche se – come raccontato da Calciomercato.it – c’è ancora un incontro con il presidente De Laurentiis dal quale potrebbe venir fuori qualsiasi decisione, ma le sensazioni al momento danno l’addio come altamente probabile.

Una separazione che qualcuno vedrebbe come un tradimento, soprattutto se il dirigente dovesse davvero accettare la corte della Juventus, ammessa in maniera indiretta anche da John Elkann. Di Giuntoli in bianconero si è parlato tantissimo negli ultimi giorni e i social sono letteralmente esplosi nel commentare questa possibilità.

Arriva Giuntoli e manda via Allegri: tifosi convinti

Se a Napoli c’è chi già dice che non perdonerebbe Giuntoli in caso di trasferimento alla Juventus, altri ritengono il passaggio quasi come logico, dopo aver ottenuto il massimo con la società partenopea.

Una nuova sfida che entusiasma anche i tifosi bianconeri: la speranza è che Giuntoli possa replicare quanto fatto a Napoli, con colpi economicamente sostenibili e dalla resa sul campo elevatissima. Il primo passo, eventualmente, del dirigente alla Juventus sarebbe individuare l’allenatore cui affidare il progetto.

Per molti utenti, l’accoppiata con Allegri sarebbe impossibile da sostenere, anche per una società così strutturata come la Juventus. Ecco allora che la prima missione di Giuntoli in bianconero sarebbe proprio esonerare il tecnico toscano e sceglierne il successore con i giovani italiani (da Palladino a Dionisi e Italiano) in prima fila. Null’altro che una suggestione al momento ma che piace e molto ai tifosi bianconeri.

Ecco alcuni tweet su Giuntoli alla Juventus:

#Giuntoli , farebbe ridere se alla prima intervista confermasse Allegri e dicesse che avrebbe voluto portarlo a Napoli. Impazziamo — Sergio (@SergioFiscion) May 9, 2023

🔴 #Giuntoli nuovo DS della #Juventus con #Allegri in panchina. E' come chiedere ad un Vegano di andare a mangiare in Macelleria. Visto l'ormai certo trasferimento, il DS per sviluppare il proprio progetto DEVE scegliere l'allenatore, farà saltare Allegri appena nominato. pic.twitter.com/wupcdWIJOU — Dr. Tuitter (@DrTuitter) May 9, 2023

Io #Giuntoli non lo prenderei perché state attenti se dovesse arrivare alla #juventus verrebbe subito deferito per l'affare Osimhen — Linda (@franchinlinda_) May 9, 2023

In vista di una stagione senza coppe, vorrei che si approfittasse visti gli ultimi anni, per rifondare la dirigenza con #Giuntoli e #DelPiero, staff tecnico con un giovane come #Tudor #Dionisi #Palladino #Italiano ed una squadra giovane. #Juventus è l'occasione per rifondare. — Simo_Bianconero (@Simone_C88) May 9, 2023