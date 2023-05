Firma con la Juventus: l’agente lo dice chiaramente

L’agente di un calciatore di proprietà della Juventus targata Allegri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tv Play: annuncio diretta

È ancora presto per capire il da farsi in ottica futura. La Juventus targata Massimiliano Allegri deve prima cercare di terminare nel migliore dei modi la stagione in corso, oltre che sapere definitivamente se potrà partecipare alla prossima Champions League.

In tal senso, si attende il verdetto definitivo sul ricorso da parte della Corte d’Appello Federale, che probabilmente andrà a rimodulare la pena inflitta durante il processo plusvalenze. Nulla è scontato ad oggi, a maggior ragione considerando che anche l’Uefa potrebbe decidere di sanzionare pesantemente il club di Exor. Scenario in divenire, con la truppa bianconera che, nel frattempo, sta dimostrando sul campo di non voler mollare neanche di un centimetro. Il netto successo ai danni dell’Atalanta dell’ex Gasperini lo testimonia pienamente. Nel match andato in scena al Gewiss Stadium, inoltre, ha avuto non poco spazio pure Daniele Rugani, schierato nell’undici titolare da Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese stima molto il centrale classe ’94, sebbene ovviamente non lo ritenga un elemento di primo piano all’interno della rosa bianconera. Ad ogni modo, la permanenza del calciatore 28enne in quel di Torino è in bilico e le dichiarazioni rilasciate dal suo agente Davide Torchia, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play, sono un forte indizio circa il possibile addio. “Dalla Juventus non è arrivata nessuna chiamata per il rinnovo (contratto in scadenza giugno 2024, ndr), ma è capibile – ha detto Torchia -. Cinque o sei anni fa la telefonata sarebbe arrivata, mentre in questo momento c’è molta gente in scadenza che firmerà in estate. La società deve necessariamente attendere“.

Juventus, agente Rugani a Tv Play: “Giuntoli conosce bene i giocatori”

Il procuratore del difensore ha aggiunto: “Non so che condizioni ci sono in questo momento alla Juventus. Finiamo il campionato e poi decideremo insieme il da farsi. Conterà la volontà di allenatore e società nel dire ‘Ci terremmo che tu giocassi nella Juve’ oppure no“.

Parentesi, poi, su Cristiano Giuntoli, che potrebbe diventare a breve il nuovo direttore sportivo della ‘Vecchia Signora’: “Cosa ne pensa di Rugani? Vi do il numero e lo chiedete direttamente a lui (ride, ndr). Giuntoli i calciatori li conosce bene. Sicuramente avrà conoscenza di Rugani e avrà la sua idea su di lui“.