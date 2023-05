Leao non ha perso la speranza: la frase dice tutto

Rafael Leao è tornato a parlare del suo infortunio, assicurando che presto tornerà in campo: resta in dubbio per il derby di andata

Fiato sospeso in casa Milan. Rafa Leao potrebbe essere costretto a saltare il derby di andata contro l’Inter, in programma mercoledì sera.

Il portoghese, infatti, è alle prese con una elongazione all’adduttore della coscia destra, rimediata all’inizio della sfida di sabato scorso contro la Lazio. Un problema che sarà valutato giorno dopo giorno, come da comunicato del club rossonero, in vista della stracittadina Champions. Una sfida alla quale Leao vuole partecipare anche se, come raccontato da Calciomercato.it, le possibilità di vedere l’attaccante in campo non sono molto elevate. Leao oggi ha svolto lavoro in palestra e bisognerà attendere domani per capire qualcosa in più, senza dimenticare che il ritorno è in programma la prossima settimana e quindi difficilmente il Milan vorrà correre rischi.

In questa situazione si inseriscono alcune dichiarazioni dello stesso calciatore. In rete sono, infatti, uscite alcune dichiarazioni dell’ex Lille, postate su ‘The Residency’, un’app che permette di dialogare con i giocatori. Frasi dove Leao parla anche delle sue condizioni fisiche e mostra grande fiducia: “Ho fatto cure e dormito tutto il giorno – le sue parole – . Non sono preoccupato dall’infortunio: torno presto, sono ottimista”.

Non solo infortunio, Leao: “Contento di restare al Milan”

Ma non c’è soltanto l’infortunio nelle frasi rimbalzate dall’app The Residency e pronunciate da Rafael Leao.

Il calciatore rossonero affronta diversi altri argomenti: dal suo piacere a vestire la maglia rossonera (“sono contento di stare al Milan” e “l’atmosfera è la migliore mai vissuta”) alle difficoltà di De Ketelaere (“diventerà un giocatore importante”). Quindi l’indicazione di Chaka Traoré come prossimo talento del Milan (attualmente è impegnato con la Primavera) e l’invito a Mbappe: “E’ il più forte calciatore mai incontrato in campo. Dovrebbe venire al Milan: tifa già per i rossoneri…”

Questo il Leao pensiero che però in questi giorni ha solo una grande preoccupazione: fare in modo di essere presente nel doppio confronto Champions contro i cugini dell’Inter. In palio c’è la finale di Istanbul, un obiettivo sul quale ad inizio stagione pochi avrebbero scommesso.