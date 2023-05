Irrompe Guardiola: l’Inter è sotto scacco

Guardiola sulla strada dell’Inter: la mossa del tecnico del Manchester City che può ribaltare il prossimo mercato estivo

Xavi lo ha detto a chiare lettere alla dirigenza del Barcellona: serve un regista classico in mediana per la prossima stagione, indipendentemente dal futuro del senatore Busquets.

I blaugrana sono a un passo dal titolo nella Liga, ma intanto iniziano a pianificare la prossima stagione per tornare competitivi anche in Europa. Il sogno resta il ritorno di Leo Messi al ‘Camp Nou’, cercando però di trovare una soluzione con i problemi finanziari e il tetto stipendi imposto dalla Lega spagnola. Un’altra priorità di Xavi e della dirigenza è in cabina di regia, dove il preferito del tecnico catalano rimane Gundogan del Manchester City. Il metronomo tedesco è in scadenza con i campioni d’Inghilterra e per il momento un rinnovo appare lontano. Occhio però – come trapela da Oltremanica – a quelle che sono le intenzioni di Pep Guardiola, che starebbe premendo per la permanenza a Manchester del centrocampista di origini turche. L’ex allenatore del Barça non vorrebbe favorire il club di Laporta e avrebbe chiesto alla proprietà del City di blindare Gundogan con il rinnovo.

Calciomercato Inter, Guardiola blocca Gundogan: il Barcellona vira su Brozovic

Un risvolto importane che avrebbe effetti anche sull’Inter, visto che in seconda battuta nei desideri del Barcellona c’è Marcelo Brozovic per rinforzare la metà campo di Xavi.

Il tecnico stima molto il nazionale croato, che sta tornando ai livelli di un tempo con la maglia dell’Inter dopo il lungo stop per infortunio. Il destino a Milano dell’ex Dinamo Zagabria resta però in bilico e con un’offerta importante – almeno 30-35 milioni di euro – potrebbe lasciare la casacca nerazzurra. ‘Brozo’ non è più un titolare imprescindibile dello scacchiere di Inzaghi e Marotta aprirebbe a una sua cessione in estate. Occhio quindi sempre all’incrocio con Kessie, pupillo soprattutto di Ausilio in viale della Liberazione. Il Barça metterebbe sul piatto il cartellino dell’ex milanista, che adesso sta avendo maggiore spazio nell’undici titolare ma rimane una pedina sacrificabile per Xavi. La priorità è un regista e Brozovic sarebbe la prima alternativa a Gundogan se il Barcellona fallisse l’assalto al regista tuttofare del Manchester City.