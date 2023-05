Il Manchester United scarica De Gea: dalla Serie A il nuovo portiere

I Red Devils a caccia di un nuovo estremo difensore: possibile assalto al giocatore del massimo campionato italiano

Momento complicato per il Manchester United, che in tre giorni ha perso due partite, contro il Brighton e il West Ham, che rischiano di complicare la corsa alla prossima Champions League.

I Red Devils sono ancora quarti, ma il Liverpool si è portato ad un solo punto, anche se con una partita in più. Ieri la squadra di Erik ten Hag, è stata battuta al London Stadium dagli Hammers. A decidere è stata una rete di Benrahma; evidente, però, è stato l’ennesimo errore di David De Gea.

In queste ore l’estremo difensore spagnolo è finito così nel mirino della critica. Anche ‘The Telegraph’ ha scritto della situazione legata all’esperto portiere. Il quotidiano inglese ha confermato che la firma sul nuovo contratto con il Manchester United è ormai ad un passo ,ma ciò non starebbe impedendo la ricerca di un altro numero uno. L’idea dei Red Devils sarebbe, infatti, quella di non dargli garanzie in merito al suo da titolare. The Telegraph riporta che i nomi sul taccuini dei Red Devils sono quelli di David Raya del Brentford e Diogo Costa del Porto. Ma attenzione ad altre possibili piste, che potrebbero portare il Manchester United a guardare in Italia.

Manchester United, ten Hag guarda in Italia per il portiere

Un profilo che interessa ai Red Devils – come abbiamo scritto su Calciomercato.it – è André Onana.

Il portiere dell’Inter, sbarcato a Milano la scorsa estate, a parametro zero, potrebbe lasciare la Serie A, permettendo ai nerazzurri una grande plusvalenza. Il prezzo iniziale dell’asta si aggira sui 35-40 milioni di euro. Una cifra davvero importante, ma che in Inghilterra potrebbero non farsi tanti problemi a sborsare. Ma non è il Manchester United, la squadra di Premier League che ha mosso un pressing più concreto, bensì il Chelsea. Attenzione, però, anche al Tottenham.

Restando in Italia le opportunità non mancano di certo: oltre ad Onana, di cui abbiamo parlato, i Red Devils potrebbero tornare a pensare a Szczesny. Il futuro della Juventus, d’altronde, resta tutto da scrivere un ritorno in Inghilterra del portoghese non si può certo escludere.