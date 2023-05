“Ha avuto un c..o incredibile”: lo ha distrutto. E c’entra Mourinho

Discussioni pesantissime si stanno registrando in queste ore in casa Paris Saint-Germain per la questione Messi, ma non solo

Sono ore agitate in casa Paris Saint-Germain. La questione più calda riguarda Leo Messi, accusato di aver viaggiato alla volta dell’Arabia Saudita senza il permesso della società parigina.

Venerdì, attraverso il suo account ufficiale su Instagram, il campione del Mondo argentino si è scusato con i suoi compagni di squadra, mentre i tifosi del Psg hanno espresso, nuovamente, tutto il loro malumore nei confronti della ‘Pulce’ sotto la sede del club di Al-Khelaifi. Contestazione che ha colpito anche un altro fuoriclasse presente nella rosa di Galtier, Neymar, con alcuni sostenitori che si sono riuniti sotto casa del brasiliano per esprimere tutta la loro delusione. Situazione, dunque, davvero bollente a Parigi con Messi, in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, pronto a lasciare il Psg dopo due stagioni.

Anche la situazione contrattuale ha, inevitabilmente acuito un disappunto dei supporter del team parigino, così come la nuova eliminazione dalla Champions League, ai quarti per mano del Bayern Monaco dell’allora allenatore Julian Nagelsmann. E le voci su un possibile nuovo cambio in panchina, con Galtier messo alla porta per fare spazio ad un altro tecnico, col sogno Zinedine Zidane in testa, non rasserenano di certo l’ambiente. Nel frattempo, quando mancano cinque partite alla termine della Ligue 1, il Psg è primo in classifica con sole cinque lunghezze di vantaggio sull’agguerrito Marsiglia di Igor Tudor.

Cassano distrugge Campos: “Si deve vergognare”

Sul banco degli imputati, per questa situazione che si è venuta a creare, è finito l’uomo mercato Luis Campos. Plenipotenziario del Paris Saint-Germain, sarebbe sua la decisione di sospendere per quindici giorni Leo Messi, che ha scatenato la furiosa reazione di Antonio Cassano, da sempre grande estimatore dell’argentino. “Campos è un incompetente, ha avuto un c..o incredibile a fare questa carriera – ha detto alla ‘Bobo Tv’ su Twitch – La cosa più grave che hanno fatto nei confronti di Messi, è la contestazione dei tifosi del Psg. Si devono solo vergognare. Parlano pure loro, senza Al-Khelaifi non li avrebbe ca..ti nessuno. Campos vorrebbe portare Mourinho a Parigi, Al-Khelaifi dovrebbe mandarlo via. È una persona di una disonestà allucinante, spero che nella sua carriera non trovi più squadra”.