Psg, Messi nella bufera: sospeso per due settimane, il motivo

Momento davvero complicato per il Psg, con la corsa al titolo riaperta in Ligue 1 e l’esplosione del caso Messi: cosa è successo

L’annata del Psg si sta chiudendo in maniera piuttosto difficile. Il club parigino ancora una volta è andato incontro al flop europeo, abbandonando la Champions League già agli ottavi di finale, contro il Bayern Monaco. E adesso sta rischiando grosso anche in campionato, dove il rendimento è molto al di sotto delle attese.

La squadra di Galtier è ancora al primo posto in classifica, ma il ko casalingo contro il Lorient, arrivato a sorpresa, ha praticamente riaperto tutto il discorso. Il Marsiglia, a cinque giornate dalla fine, si è riportato a cinque lunghezze di distanza e può ancora sperare. Già nel turno infrasettimanale si capirà se i campioni in carica rischieranno effettivamente di compromettere l’annata o se potranno provare a mantenere il vantaggio. Intanto, le polemiche sotto la Torre Eiffel infuriano. Nei confronti di Galtier, che non sta soddisfacendo la dirigenza. Nei confronti di molti giocatori, che stanno avendo un rendimento sotto tono, tra cui particolarmente Verratti, attaccato a più riprese dall’ambiente. Ma anche nei confronti di Lionel Messi.

Psg, pugno duro del club nei confronti di Messi: la decisione di sospenderlo

L’argentino infatti in queste ore è stato protagonista di una vicenda controversa e la reazione del club sarebbe stata molto dura. Portando addirittura a una sospensione con effetto immediato per due settimane.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma l’emittente ‘RMC Sport’ riferisce queste informazioni, che se confermate avrebbero del clamoroso. Tutto nasce dal viaggio compiuto dall’argentino dopo la sconfitta con il Lorient in Arabia Saudita. Un impegno programmato per via del suo accordo promozionale con l’ente del turismo del paese arabo, ma per il quale non avrebbe avuto il benestare da parte dell’allenatore o dal direttore sportivo Campos. ‘L’Equipe’ di quest’oggi riferiva che Messi avrebbe messo la società di fronte al fatto compiuto, ma il club non l’avrebbe presa per niente bene e questo sarebbe il risultato. Una vicenda che potrebbe minare ulteriormente il finale di stagione del Psg. E anche la prosecuzione dell’avventura di Messi, facendo da ultimo indizio per il rinnovo del contratto che a questo punto sembra sempre più lontano.