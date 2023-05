Scontro Messi-Psg, la versione UFFICIALE: “Era già successo”

L’attaccante argentino ha rotto il silenzio degli ultimi giorni per raccontare ai tifosi cosa è realmente avvenuto

La sospensione pari a due settimane sancita dal Paris Saint Germain nei confronti di Leo Messi sembra aver segnato la rottura definitiva nel rapporto tra le parti. Il dieci argentino, infatti, è stato punito dalla società parigina per non essersi presentato lo scorso lunedì alla sessione di allenamento della squadra.

Un’assenza dettata da un impegno commerciale che aveva portato Messi insieme alla famiglia a volare in Arabia Saudita per qualche ora. Un incontro che il centravanti della Nazionale Argentina aveva già rimandato più volte nelle ultime settimane e che, come successivamente spiegato, non ha più potuto posticipare.

Tra l’altro, l’allenamento fissato all’improvviso dal Psg per lo scorso lunedì, non era in programma, come di consueto nei giorni successivi ad un match. A causa della deludente sconfitta contro il Lorient che ha consentito al Marsiglia di riaprire la lotta per il campionato, Galtier aveva infatti deciso di cancellare la giornata libera ai calciatori e fissare una seduta non prevista.

Le scuse ufficiali di Messi: “Chiedo perdono a club e compagni”

Spezzando il silenzio che lo ha accompagnato negli ultimi giorni, questo pomeriggio Leo Messi ha deciso di fare un passo indietro e chiedere comunque scusa per il comportamento adottato in questa occasione, mettendosi totalmente a disposizione del Psg.

Questo il messaggio diffuso su Instagram dall’argentino: “Prima di tutto volevo chiedere scusa ai miei compagni e al club. Onestamente pensavo che avremmo avuto il giorno libero dopo la partita com’era già successo nelle settimane precedenti. Avevo organizzato questo viaggio in Arabia che avevo giù cancellato più volte e stavolta non ho potuto. Ripeto, chiedo perdono per quello che ho fatto e rimango in attesa delle decisioni del club, nient’altro. Un abbraccio”.

Ad ogni modo, il rapporto tra Messi e il Psg difficilmente verrà ricucito. In virtù della scadenza del contratto fissata al prossimo 30 giugno 2023, nelle prossime settimane arriverà l’addio a parametro zero del forte attaccante argentino, in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro lontano da Parigi.