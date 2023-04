Zidane alla Juventus a tutti i costi: bomba dalla Francia

Una fonte autorevole in Francia rilancia la volontà di Zidane di tornare in panchina e soprattutto di allenare la Juventus

La stagione della Juventus sta vivendo un momento sicuramente positivo, dentro e fuori dal campo. La squadra di Allegri è approdata in semifinale di Europa League battendo una squadra comunque importante come lo Sporting. In campionato, nonostante le due sconfitte consecutive, il trend resta positivo in queste settimane. Ma soprattutto è stato rivalorizzato dal Collegio di Garanzia del Coni che ha rinviato alla Corte Federale d’Appello.

Il che non vuol dire che la Juve riavrà sicuramente tutti i 15 punti, ma nell’attesa la classifica ora vede i bianconeri di nuovo al terzo posto. E se pure alla fine dovesse arrivare una penalizzazione, sarebbe verosimilmente inferiore e quindi la Juve in ogni caso sarebbe in pienissima corsa per un posto Champions. E questo è, come ovvio, condizionante per il futuro del club anche sul mercato per l’appetibilità nei confronti dei big già in rosa e di chi potrebbe arrivare. Non lo sarebbe invece per Zinedine Zidane, che in Francia sono tornati a dare come assolutamente desideroso di sedersi finalmente sulla panchina della Juventus. Secondo ‘RMC Sport’, infatti, la Vecchia Signora è la priorità di Zizou che non allena ormai da due anni.

Zidane vuole la Juventus anche senza coppe, ma c’è l’ostacolo Allegri

Zinedine Zidane ha lasciato il Real Madrid il 27 maggio 2021, chiudendo un’altra avventura trionfale sulla panchina dei Blancos. Si è goduto la famiglia a lungo, ma ora ha tantissima voglia di tornare in panchina. E di impegnarsi in un progetto a lungo termine, che vada oltre l’immediato presente.

In Francia, infatti, rilanciano il fatto che la Juventus sarebbe la priorità assoluta dell’allenatore francese, tra le pochissime società che attirerebbero Zizou. Questo perché in patria non accetterebbe il PSG, che pure lo sogna da tempo, sia per la rivalità con l’OM che per una dirigenza che a Zidane non piace. L’ex campione del mondo non gradisce la gestione societaria di Al-Khelaifi e teme di non avere la libertà e lo spazio che vuole per lavorare al meglio. Esclusa anche la Liga per ovvi motivi chiamati Real Madrid (e anche un terzo incarico al Bernabeu è assai complicato), rimane la Premier e appunto la Juventus. Con una preferenza molto chiara, a prescindere dal futuro prossimo dei bianconeri. Cioè Zidane non avrebbe nessun tipo di problema a sposare il progetto Juve anche senza coppe europee.

Vuole un progetto a lungo termine e accetterebbe in ogni caso, visto il legame fortissimo alla piazza. Già nel 2019 era quasi fatta per il suo arrivo, adesso vuole chiudere il cerchio e coronare una specie di sogno. Anche se la Uefa dovesse escludere il club dalle coppe. L’ostacolo principale si chiama Massimiliano Allegri, che guadagna più di 7 milioni fino al 2025. Esonerare lui e i suoi collaboratori comporterebbe una spesa di circa 20 milioni, ma – scrive ‘RMC’ – non sarebbe impossibile. Zidane tratterebbe direttamente con Elkann, porterebbe una vera rivoluzione e alla Continassa avrebbe la libertà di gestione che chiede. Suggestioni al momento, visto che Allegri è ben saldo.