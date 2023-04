La Juve torna alla Corte d’Appello: arriva la nuova sentenza

La Juventus dovrà tornare ad essere giudicata davanti alla Corte federale d’Appello: tutti gli scenari che attendono i legali bianconeri

Sono giornate campali per la Juventus, che nella giornata di ieri si è vista accogliere parzialmente le proprie richieste dal Collegio di Garanzia presso il Coni e restituire momentaneamente il 15 punti di penalizzazione in campionato.

I prossimi passaggi che attendono il club torinese ed i suoi legali vedono nuovamente nella Corte federale d’Appello lo snodo cruciale. Come stabilito dal Collegio di Garanzia, infatti, la Corte è chiamata a riascoltare la difesa della Juventus e poi a decidere nuovamente sul filone plusvalenze. Nella giornata di oggi su TvPlay in onda su Twitch cercheremo di fare chiarezza su quanto successo e immaginare quelli che potranno essere gli scenari futuri a cui andrà incontro la Juventus con grandi ospiti ed esperti in materia. Ecco il programma di oggi e dove seguire la diretta per non perdersi nessun aggiornamento.

