Psg, tifosi contro Messi e non solo: la replica UFFICIALE

Situazione delicatissima al Psg, il club francese sotto attacco: contestazione a Messi e ad altri, il comunicato del club

Il finale di stagione del Psg si sta avviando su presupposti non incoraggianti. La squadra di Galtier, pur ancora in testa al campionato, ha deluso globalmente le aspettative e ora nelle ultime giornate dovrà ancora darsi da fare per tenere dietro il Marsiglia (cinque punti di vantaggio a cinque turni dalla fine). E il caso Messi, ma non solo, ha contribuito a rendere l’ambiente una polveriera.

Ieri, sotto la sede del club, un gruppo di tifosi ha inscenato una durissima contestazione. Nei confronti non solo del presidente Al-Khelaifi, ma anche con alcuni giocatori finiti nel mirino. Messi, dopo la polemica per il suo viaggio in Arabia non autorizzato, ma anche Neymar e Verratti, ricoperti di insulti.

Una situazione che si fa sempre più delicata e alla quale il club ha reagito con un comunicato ufficiale in cui stigmatizza il comportamento dei contestatori: “Il Psg condanna con la più grande fermezza le azioni intollerabili di un piccolo gruppo di individui di questo mercoledì. Niente può giustificare tali atti. Il club da’ tutto il suo sostegno ai propri giocatori e a tutte le persone colpite da questi comportamenti ignobili”.