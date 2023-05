Accordo con Giuntoli: decisivo De Laurentiis e doppio colpo Juve

L’asse tra Napoli e Juventus potrebbe scaldarsi, con il futuro di Cristiano Giuntoli sul piatto. I bianconeri ci provano mentre è atteso l’incontro con De Laurentiis

Il presente per la Juventus risponde al nome dell’Atalanta, avversaria di oggi da cui passa anche una fetta delle ambizioni Champions dei bianconeri, che non possono concedersi ulteriori passi falsi. Il club piemontese inoltre dovrà ragionare per il futuro, con cambiamenti anche nell’assetto societario.

In tal senso il nome che stuzzica è sempre quello di Cristiano Giuntoli, passato dall’euforia per la vittoria dello scudetto col Napoli al dover fare i conti con un futuro da ridisegnare. Il ds azzurro è ancora legato da un anno di contratto ma, come confermato anche ieri, non vanno escluse possibilità di addio con un’eventuale avventura altrove tra bianconeri ed estero. Ci sarà a breve tra De Laurentiis e lo stesso Giuntoli che tanto potrà dire sul destino del dirigente partenopeo che potrebbe quindi finire anche a Torino. Per un eventuale approdo alla Juve servirà comunque una strategia d’uscita dal Napoli, mentre come evidenziato anche da ‘Tuttosport’, i bianconeri lavorano su una strategia triennale, che è la durata standard dei contratti del club per i dirigenti.

In caso di eventuale fumata bianca a favore della Juventus, Giuntoli potrebbe portare con se uomini di fiducia come Stefano Stefanelli, e il braccio destro storico Giuseppe Pompilio, che pure dovrebbe liberarsi dal Napoli.

‘Tuttosport’ evidenzia come ci sia un accordo di massima, ma prima ci sarà l’incontro con De Laurentiis di cui abbiamo parlato ieri. Qualora Giuntoli dovesse davvero lasciare i campioni d’Italia, un nome eventuale per la sostituzione è quello di Pietro Accardi, anche se non va esclusa la promozione di Micheli. Sul ds azzurro non manca anche l’ipotesi estera con la Premier, così come la permanenza a Napoli, mentre per la Juventus le alternative sono Giovanni Rossi e Sartori.

Tutto ancora aperto quindi per il futuro di Giuntoli, che qualora dovesse approdare a Torino dovrebbe prendere in mano il mercato dei bianconeri. Al netto di intoccabili come Osimhen e Kvaratskhelia e di un Lobotka fresco di rinnovo, profili che potrebbero anche far comodo alla Juventus e che hanno un futuro ancora da decifrare potrebbero essere i vari Lozano e Zielinski. Ciononostante appare molto complesso vederli in bianconero, fermo restando che in estate dovrebbero decidere il proprio futuro.