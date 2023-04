“Non facciamo il prezzo”: Juventus avvisata, servono più di 20 milioni | ESCLUSIVO

La Juventus monitora diversi obiettivi di mercato per la prossima stagione: in esclusiva a CM.IT, l’avviso ai naviganti sul prezzo

Le sconfitte con Lazio e Sassuolo hanno complicato il finale di stagione della Juventus, chiamata a una reazione d’impatto sul campo. E già proiettata, al tempo stesso, al prossimo anno, quando cercherà di rinnovare la rosa con elementi giovani e possibilmente italiani. Su uno dei possibili obiettivi, però, arriva un avviso importante sul prezzo.

Al Gran Galà del Calcio ADICOSP, Pietro Accardi, ds dell’Empoli, ha ricevuto il Premio Franco Janich come “Miglior direttore sportivo della Serie A“. Intervistato da CM.IT e TV PLAY, Accardi ha parlato del futuro, tra gli altri, di Fabiano Parisi. Sul giovane laterale sinistro classe 2000, profilo che può interessare molto ai bianconeri, ha spiegato: “E’ cresciuto tanto e vuole continuare a farlo per guadagnarsi spazio in Nazionale. Se costa 20 milioni? Il prezzo non lo facciamo ancora”. Bianconeri dunque avvertiti sulle richieste del club toscano, ma anche sul fatto che la quotazione potrebbe, presumibilmente, salire in caso di asta. Il giocatore piace infatti anche all’Inter, ma non solo.

Parisi e non solo, ESCLUSIVO Accardi sui gioielli dell’Empoli

In questa stagione, sono stati molti i giovani a mettersi in evidenza con la maglia empolese, come detto. Accardi, nel corso della sua intervista, si è soffermato anche su altri calciatori in rampa di lancio e che stuzzicano non poco l’interesse dei grandi club per il potenziale messo in mostra.

A proposito di Juventus, innanzitutto De Winter, in prestito in Toscana e che si è fatto valere. “Credo che i bianconeri abbiano un prospetto interessante che potranno valutare in estate”, ha affermato Accardi. “Con il lavoro di Zanetti è cresciuto tanto dal punto di vista difensivo”. E su Baldanzi, altro nome già oggetto del desiderio di tanti per le sue prestazioni, ha aggiunto: “E’ ancora presto per capire cosa sarà del suo futuro, sta facendo un campionato importante per essere al primo anno ma dipenderà tanto dal finale. Lui deve continuare a restare concentrato sul finale di questa stagione”.