HIGHLIGHTS | Ciofani e Vasquez, per la Cremonese 3 punti che sanno di speranza

La Cremonese vince e continua a sperare: la squadra di Ballardini batte lo Spezia tra le mura amiche e tiene vivo il sogno salvezza

Un successo pesantissimo quello conquistato dalla Cremonese nel terzo anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Spezia a rischio.

La partita è subito viva e dopo 10 minuti Carnesecchi deve intervenire su una conclusione insidiosa di Amien, respinta in calcio d’angolo dall’estremo difensore grigiorosso. Dal successivo corner Wisniewski colpisce a botta sicura, trovando però ancora la risposta dell’estremo difensore scuola Atalanta. La squadra di Ballardini si affida al solito Ciofani che al 14′ impegna Dragowski con un sinistro da fuori area sul quale il portiere spezzino interviene con i pugni.

Il tempo scorre, le due squadre cercano spazi e al 42′ la Cremonese sblocca il risultato. Lo fa proprio con Ciofani che approfitta di un rimpallo fortunato, calciando di sinistro e insaccando alle spalle di Dragowski. Prima dell’intervallo Spezia vicino al pari con Gyasi che arriva in area, ma si ipnotizzare da Carnesecchi che chiude ancora una volta la porta.

La ripresa inizia con lo Spezia ancora a caccia del pareggio: dopo appena 2′, Shomurodov calcia dopo un velo di Ekdal, ma la conclusione dell’ex Genoa si stampa sulla traversa per poi toccare la linea di porta. Gli ospiti ci provano anche con Nzola, ma al 77′ arriva la mazzata: calcio di punizione dalla destra, palla in area sulla quale si fionda Vasquez che di testa batte Dragowski per il 2-0. Nel finale si aprono gli spazi e la Cremonese va anche vicina al tris con Okereke, la cui conclusione viene però bloccata in due tempi da Dragowski.

Cremonese-Spezia: highlights, tabellino e classifica

CREMONESE-SPEZIA 2-0

41′ Ciofani, 77′ Vasquez

La classifica: Napoli 80, Lazio 64*, Juventus 63, Inter 63*, Milan 61*, Atalanta 58, Roma 58*, Fiorentina 46, Bologna 45, Monza 45, Torino 45, Udinese 43, Sassuolo 43, Salernitana 35, Empoli 35, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27*, Cremonese 24*, Sampdoria 17.

*una partita in più