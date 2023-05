DIRETTA Serie A, Cremonese-Spezia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude il sabato della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A con la sfida salvezza tra Cremonese e Spezia

Sabato intenso quello della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A: dopo le sfide Champions League, ecco quella che vale un pezzo di salvezza tra la Cremonese e lo Spezia.

I padroni di casa, guidati in panchina da Davide Ballardini, sono alla cosiddetta ultima spiaggia per sperare ancora nel miracolo salvezza. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Milan nel turno infrasettimanale, i grigiorossi devono necessariamente vincere contro gli avversari di giornata per portarsi a quattro punti dal quartultimo posto a quattro giornate dal termine del campionato. Di contro, i liguri di Leonardo Semplici, che vivono un momento decisamente complicato, uscendo con un risultato positivo da questa partita potrebbe condannare quasi definitivamente i lombardi alla retrocessione, dopo un solo anno, in Serie B. Dunque, una partita decisamente importante per l’alta posta in palio. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-SPEZIA

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Lochoshvili, Ferrari, Vasquez; Sernicola, Meite, Castagnetti, Galdames, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Agudelo, Shomurodov, Gyasi. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 80 punti; Lazio* 64; Juventus e Inter* 63; Milan* 61; Atalanta e Roma* 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli 35; Lecce 31; Spezia e Verona 27; Cremonese 21; Sampdoria 17

*una partita in più

Cremonese-Spezia, dove vedere lo scontro salvezza in TV

Come detto in precedenza, Cremonese-Spezia è una sfida che vale un pezzo abbastanza grande della possibilità di salvarsi e mantenere la categoria per entrambe le squadre. Si giocano quasi tutto gli uomini di Ballardini, mentre quelli di Semplici potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Chi vorrà gustarsi il match, potrà sintonizzarsi sul canale satellitare Sky Sport Calcio o sul 251 di Sky. In streaming, attraverso l’app di Dazn, quella di Sky Go e Now. Calcio d’inizio fissato per le 20.45.