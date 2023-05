Faccia a faccia decisivo: la Juventus ha scelto

Giorni e settimane decisive per la dirigenza della Juventus: il club bianconero deve riempiere la casella di nuovo Ds per la prossima stagione

Il piano A della Juventus rimane sempre Cristiano Giuntoli per la carica di nuovo Ds della società della Continassa.

Sono giorni e settimane decisive per l’attuale uomo mercato del Napoli, uno degli artefici principali del terzo scudetto della storia del club partenopeo. Presto ci sarà un incontro chiarificatore tra il dirigente e il presidente De Laurentiis, che dopo il successo in campionato ha preferito sviare l’argomento sul futuro di Giuntoli, parlando invece di Spalletti e dei gioielli Osimhen e Kvaratskhelia. Non sarà facile liberare l’ex Ds del Carpi, ma come riporta ‘Tuttosport’ se quest’ultimo chiedesse con forza di andare via De Laurentiis non si opporrebbe eventualmente alla sua volontà, senza però nessuna buonuscita sul contratto in scadenza nel 2024.

Juventus, Giuntoli in pole: serve il via libera di De Laurentiis

De Laurentiis farebbe invece muro su Pompilio e Micheli, due collaborati di Giuntoli, anche se potrebbe lasciare qualche margine per il primo che è il vice al Napoli dell’attuale direttore sportivo.

Giuntoli invece porterebbe con sé Stefanelli, attuale uomo mercato del Cesena e qualche anno fa nello staff del Ds del Napoli nel capoluogo campano. La Juventus punta forte quindi su Giuntoli e adesso è pronta ad affondare concretamente per portarlo alla Continassa dopo i sondaggi e gli ammiccamenti dei mesi scorsi. Tutto comunque dipenderà dal vertice risolutivo tra De Laurentiis e lo stesso Giuntoli: senza la fumata bianca, la ‘Vecchia Signora’ si fionderebbe su altri profili. Il piano B si chiama Giovanni Rossi, braccio destro di Carnevali al Sassuolo e profilo molto stimato soprattutto da Massimiliano Allegri. Più defilate e in salita al momento le piste che portano a Berta e Massara. Intanto ieri il CFO Calvo uscendo dall’assemblea della Lega Serie A ha dribblato le domande sul vertice con Allegri per pianificare la prossima stagione.