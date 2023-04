Giuntoli alla Juve: il Napoli ha già scelto l’erede

L’artefice del miracolo Napoli, Cristiano Giuntoli, potrebbe veleggiare verso la Juventus: ecco l’erede designato per gli azzurri

Primo match point scudetto, oggi, per il Napoli, che potrebbe festeggiare la conquista del titolo con sei giornate d’anticipo sulla conclusione del campionato in caso di mancata vittoria della Lazio con l’Inter nel lunch match e successiva vittoria sulla Salernitana alle ore 15. Traguardo a un passo, per gli azzurri, dopo un’annata dominata in lungo e in largo, con un artefice d’eccezione come Cristiano Giuntoli.

Il ds aveva il compito, decisamente non facile, di provvedere alla rifondazione della squadra avviando un nuovo ciclo. Colpi come Kim, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, hanno stravolto la rosa e dato un contributo fattivo al raggiungimento dell’obiettivo. Ma è già da un po’ che si parla del futuro del dirigente, che ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024. L’eventualità di un addio, dopo la conquista del tricolore, non è da escludere. Su Calciomercato.it vi abbiamo parlato dell’interessamento della Juventus di lunga data, ma anche del tentativo di inserimento del West Ham.

Giuntoli via da Napoli, annunciato l’erede in diretta

Intanto, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e va già a caccia di un possibile erede. Si tratterebbe di Pietro Accardi, ds dell’Empoli, molto bravo, come Giuntoli, come scopritore di talenti.

Il Napoli, del resto, da sempre coltiva ottimi rapporti con il club toscano. E l’ennesimo asse con gli azzurri empolesi potrebbe riguardare anche Accardi, come spiegato da Pasquale Salvione, direttore dell’edizione online ‘Corriere dello Sport’. Intervenuto a “1 Football Club”, su “1 Station Radio”, ha dichiarato: “Il futuro di Giuntoli dopo la vittoria del campionato e dopo i festeggiamenti sarà tutto da capire. La Juventus ha un interessamento forte, per la sua sostituzione si è fatto il nome di Accardi che inizia a farsi probabile”.