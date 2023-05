30 milioni e scambio: assalto Inter a Kessie, c’è l’offerta

L’ivoriano ex Milan è legato al Barcellona da un contratto in scadenza a giugno 2026. Il suo ingaggio netto è di circa 7 milioni di euro

L’Inter non sa ancora se farà la Champions o meno il prossimo anno, eppure sul mercato è tutt’altro che ferma. Ormai non è più un mistero la volontà di mettere le mani su Franck Kessie, non centralissimo nel progetto sportivo del Barcellona (ma con un suo gol, al Real Madrid, ha di fatto regalato la Liga a Xavi) dove l’ivoriano è arrivato l’estate scorsa via Milan a parametro zero.

Lo scorso 14 aprile Ausilio ha fatto tappa nella sede del club blaugrana proprio per discutere dell’ex rossonero. Sul tavolo di nuovo il nome di Marcelo Brozovic, che i nerazzurri scambierebbero ben volentieri con l’intento di realizzare una corposa plusvalenza.

Come spiegatovi da Calciomercato.it, al momento però la priorità del Barça per il centro della mediana è Ilkay Gundogan, in scadenza a giugno col Manchester City. Senza contare che Busquets potrebbe ancora rinnovare il suo contratto, che anch’esso si conclude alla fine della stagione in corso.

Calciomercato Inter, Kessie in salita: il Barcellona vuole 30 milioni

Stamane ‘As’ ha rilanciato la pista Kessie-Inter confermando che il club di Zhang ha già presentato una proposta. Una proposta appunto di scambio con alcuni calciatori nerazzurri. Non solo Brozovic, quindi, sarebbe stato messo sul piatto dal Ds interista.

In ogni caso la società del presidente Laporta non è interessata a un ‘baratto’ per Kessie. Servono soldi per finanziare la prossima campagna acquisti, magari pure il ritorno di Leo Messi, quindi l’ivoriano – perlomeno nei piani attuali – partirebbe solo dinanzi a una proposta cash. Quanto? La fonte spagnola scrive 30 milioni di euro, una cifra che l’Inter mai e poi mai proporrebbe, un club inglese forse sì.