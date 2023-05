“Ti aspettiamo alla Juventus”: ‘scelto‘ il primo colpaccio estivo

Calciomercato Juventus, il giudizio è immediato: la presa di posizione non è tardata ad arrivare. Hanno scelto proprio lui

Quella che sta per chiudersi è una stagione che, volente o nolente, porterà ad una vera e propria rivoluzione in casa Juventus. Al di là dei possibili risvolti extra-campo, i bianconeri si preparano ad avviare una nuova rivoluzione che porterà nelle prossime settimane ad un vero e proprio riassetto dirigenziale. Il nome di Giuntoli nel ruolo di nuovo ds, sotto questo punto di vista, ha cominciato a prendere definitivamente quota.

Oltre ad essere concentrata sul campo, quindi, la “Vecchia Signora” ha cominciato già a ragionare su quelle che potrebbe essere le possibili mosse sul mercato. Nelle ultime ore è rimbalzata dalla Spagna l’indiscrezione secondo cui la Juve avrebbe nuovamente messo gli occhi su Pau Torres, centrale spagnolo del Villarreal legato al “Sottomarino Giallo” da un contratto in scadenza nel 2024. Che il profilo del difensore iberico da tempo sia attenzionato dagli uomini mercato della Juve è un dato di fatto. Del resto prima di virare con decisione su Bremer, la scorsa estate “Madama” ha provato seriamente a capire i margini di manovra per un affondo sullo spagnolo. Forte di una clausola rescissoria dal valore di 50 milioni di euro, però, il Villarreal ha sempre fatto muro all’ipotesi di una cessione del proprio gioiello.

Calciomercato Juventus, plebiscito social: i tifosi vogliono Pau Torres

La particolare situazione che sta attraversando la Juventus può rappresentare un freno non da poco per un eventuale assalto al difensore del Villarreal. Il contratto dell’ex Malaga, però, scade la prossima estate e ora come ora non si registrano novità su una possibile accelerata in tema rinnovo. Discorso da non sottovalutare e che potrebbe far saltare il banco nel corso delle prossime settimane. Al di là di qualche spiffero, comunque, la pista Pau Torres-Juventus è ancora piuttosto fredda.

Quanto basta, però, per infiammare l’entusiasmo dei tifosi, che sui social hanno preso d’assalto l’ultima foto postata dal difensore del Villarreal su Instagram. “Ti prego, vieni alla Juventus” o ancora “Come to Juventus“, “Ti aspettiamo” alla Juventus sono tra i commenti più gettonati, segno evidente di quanto i tifosi apprezzerebbero un eventuale approdo dello spagnolo all’ombra della Mole. Staremo a vedere cosa succederà.