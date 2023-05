Napoli-Inter è già iniziata: 20 milioni ai giallorossi

Azzurri e nerazzurri a caccia di un rinforzo di spessore per il reparto arretrato. Mirino in Francia, su una delle rivelazioni della Ligue 1

In attesa della sfida del 21 maggio al ‘Maradona’, che sarà importante solo per i nerazzurri in ottica Champions, Napoli e Inter hanno iniziato a sfidarsi sul calciomercato. Stando alle indiscrezioni di ‘Footmercato.net’, il club di Aurelio De Laurentiis e quello di Zhang hanno messo gli occhi su una delle rivelazioni della Ligue 1 di quest’anno: l’austriaco Kevin Danso.

Un metro e novanta di altezza, il difensore classe classe ’98 è uno dei punti fermi della squadra allenata da Franck Haise a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente è terzo in classifica, con un solo punto in meno del Marsiglia di Igor Tudor, nome ‘caldo’ per il dopo Allegri alla Juventus. L’ex Augusta non ha fin qui saltato nemmeno una gara del campionato francese: le ha giocate tutte, e tutte da titolare.

Inter e Napoli, Danso nel mirino: il Lens lo valuta 20 milioni, ma spera in un’asta

Costato poco più di 5 milioni nell’estate 2021, secondo la medesima fonte adesso il 24enne nativo di Voitsberg viene valutato 20 milioni di euro. Il Lens spera ovviamente in un’asta, forte di un contratto in essere che scade a giugno 2026.

Inter e Napoli si sarebbero inserite nella corsa al cartellino del numero 4 giallorosso, considerato a quanto pare come uno dei profili ideali per sostituire rispettivamente Skriniar e Kim. Lo slovacco andrà via a zero, ha già firmato col Psg, mentre per il sudcoreano è concreta la possibilità di una cessione in Premier. Nel suo contratto è presente una clausola per l’estero di 45-50 milioni sfruttabile però solo nelle prime due settimane di luglio.