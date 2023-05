“Lo vedrei bene al Psg”: nuova sentenza su Mourinho

Lo ‘Special One’ è stato accostato al club parigino negli ultimi mesi come possibile sostituto in panchina di Galtier

L’inaspettata sconfitta del Paris Saint Germain nell’ultimo turno contro il Lorient ha improvvisamente riacceso la lotta per il vertice in Ligue 1. Il vantaggio della formazione parigina sul Marsiglia – reduce invece dal successo sull’Auxerre – si è infatti ridotto a sole cinque lunghezze di distanza.

Psg che di certo non se la passa meglio sul mercato. Dopo aver sospeso per due settimane Leo Messi a causa di un viaggio in Arabia Saudita da tempo programmato per ragioni commerciali legate al solo calciatore, il club perderà l’argentino a parametro zero in virtù della scadenza del contratto fissata al prossimo 30 giugno.

Particolarmente duro nei confronti della società, Sebastien Frey – in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play – ha criticato la recente gestione della vicenda che ha sancito la rottura definitiva con l’argentino: “Senza progetto non arriva niente. I tifosi vogliono mandare via Messi, Neymar, Verratti…Messi dopo una sconfitta con uno sponsor da 400 milioni è andato in Arabia Saudita. Ma secondo te non era al corrente il PSG? Stiamo parlando di Messi. Adesso viene sospeso 2 settimane e multato. Un suo vicino ha confermato che non rinnova. Organizzata perché va via? Secondo me si. Come si fa a trattare un giocatore che ha dominato in questo modo? Il PSG non va, ma lui ha statistiche impressionanti”.

Secondo l’ex portiere, Messi potrebbe non essere l’unico a salutare a fine stagione tra i big: “Mbappè? Se vanno via questi giocatori sei sicuro che rimanga? Penso al Real, non va neanche al City che oggi ha Haaland”.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Mourinho in diretta

Sul futuro del Psg, Frey ha poi individuato in José Mourinho uno dei migliori profili da cui ripartire in panchina in caso di esonero di Galtier.

Questo l’avviso dell’ex estremo difensore: “Chi vedrei bene al PSG come allenatore? Uno come Josè Mourinho. A Roma ha riportato entusiasmo. Sta facendo un buon lavoro. La prima Conference l’ha vinta la Roma e questa rimarrà. Gli arbitri? Sta cercando di spostare le polemiche. E’ sempre stato forte in questo”.