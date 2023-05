Juventus, blitz al ribasso per Milinkovic-Savic: la nuova offerta

La Juventus pronta a riprovarci per Milinkovic-Savic, i bianconeri fiutano l’affare e preparano un’offerta al ribasso

8 gol e 8 assist fin qui in questa stagione, un rendimento da non disprezzare ma negli anni passati aveva spesso abituato i tifosi della Lazio a qualcosa di meglio. Sergej Milinkovic-Savic, al netto di qualche acuto non sta vivendo una annata brillantissima e nel complesso, nel 2023, si è espresso piuttosto sotto tono. Con una situazione che sembra preludere all’addio, con la solita Juventus sullo sfondo.

Un qualcosa che non rende felice il patron biancoceleste Lotito. Che dai Mondiali sperava in una impennata verso l’alto del costo del cartellino del serbo, che invece è andato progressivamente svalutandosi. E il fatto che l’accordo con i capitolini sia in scadenza nel 2024 non aiuta. La Juventus, che mantiene sempre in corso i contatti con l’agente del giocatore, Kezman, fiuta il colpaccio. Secondo il ‘Messaggero’, i bianconeri avrebbero strappato un primo sì al centrocampista, che sarebbe disposto a legarsi al club piemontese anche nell’incertezza legata al futuro del club. L’offerta in preparazione per la Lazio sarebbe di 25 milioni di euro più bonus, giocando su tutti i fattori prima richiamati per abbassare notevolmente le richieste di Lotito.

Milinkovic-Savic e il triangolo con Juventus e Lazio: si rischia il muro contro muro

Il presidente dei biancocelesti però, lo sappiamo, non è tipo da arrendersi senza combattere. Dal canto suo, resterebbe ancora su una valutazione di circa 40 milioni di euro e insiste sulla promessa ottenuta da Milinkovic di abbandonare la Lazio alle giuste condizioni.

Palla al ds Tare per cercare di trovare una quadra per tutta la situazione. Incluse le ultime giornate di campionato, in cui la Lazio, in un centrocampo in emergenza, avrà bisogno del miglior Milinkovic per entrare tra le prime quattro. Occhio a possibili sviluppi da muro contro muro e nel frattempo i biancocelesti cercano un sostituto all’altezza per la prossima stagione. Sarri gradirebbe Zielinski, che è in trattativa con il Napoli per il rinnovo, e nel frattempo ha sondato nuovamente Loftus-Cheek avuto ai tempi del Chelsea. Pare più lontana invece l’ipotesi Frattesi, vista anche la concorrenza.