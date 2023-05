“Grave e inaccettabile”, Mourinho nel mirino: comunicato UFFICIALE

La sfuriata di Mourinho contro Chiffi ha suscitato molte polemiche: arriva la reazione ufficiale, il portoghese è nel mirino

“E’ un arbitro scarso”. Josè Mourinho ci è andato giù pesante nel post gara di Monza-Roma, attaccando il direttore di gara Chiffi. “E’ dura giocare con il peggior arbitro avuto un carriera. E’ tecnicamente orribile, non ha empatia e non instaura rapporti con nessuno”. Frasi per le quali il tecnico giallorosso è finito nel mirino della Procura Federale che sta svolgendo delle indagini sul caso.

Il rischio di squalifica c’è, ma le conseguenze delle frasi pronunciate da Mourinho non si fermano qui. Ad intervenire sul caso è stata, infatti, anche l’Associazione Italiana Allenatori Calcio con un duro comunicato del presidente Renzo Ulivieri. Nella nota dell’AIAC si leggono alcune parole di Ulivieri che afferma: “Gli allenatori italiani sono dalla parte degli arbitri, senza se e senza ma, anzi, senza Mou.., mi verrebbe da chiosare”.

Continuando, il numero uno dei tecnici italiani definisce “gravi e inaccettabili” le dichiarazioni di Mourinho e punta il dito anche contro la scelta dell’allenatore della Roma di essersi portato in panchina un microfono per registrare i colloqui con arbitro e assistenti. Una scelta che, secondo Ulivieri, “mina alle fondamenta l’intero sistema, in una sorta di tutti contro tutti”. Questo perché l’AIAC è convinta che “onorabilità e garanzie per ogni tesserato debbono essere assicurati dagli organismi preposti”.

Ulivieri duro contro Mourinho: “Serve maggior senso di responsabilità”

Il comunicato dell’Asso-allenatori sottolinea come non si debba andare a creare “alcuna contrapposizione personale” e ricorda il gesto di Mourinho quando i tifosi giallorossi intonarono cori contro Stankovic.

Allora, viene evidenziato nella nota, “l’AIAC aveva applaudito Mourinho” e spera che lo ‘Special One’, allenatore di grande carisma, coltivi proprio questo tipo di immagine. Proprio in virtù della sua fama e del suo carisma, Ulivieri sottolinea che il portoghese dovrebbe avere un maggior senso di responsabilità. Una presa di posizione forte e decisa, nell’attesa che la Procura Federale vada avanti nella sua indagine.