Nuova indagine della Procura federale: rischio maxi squalifica

Finale di stagione arroventato in Serie A, la Procura federale torna a indagare: c’è la possibilità di una squalifica pesante

Un anno molto particolare per il calcio italiano entra nella sua fase cruciale e decisiva, con le tensioni che si elevano a livelli insostenibili. Nuovamente protagonista la Procura federale, che apre un nuovo fascicolo di indagine a carico di uno dei volti noti del calcio italiano, che rischia una squalifica assai pesante.

Il fascicolo, come si apprende dall’ANSA, è stato aperto nei confronti di Josè Mourinho, allenatore della Roma, dopo le dichiarazioni di ieri sera contro l’arbitraggio di Chiffi nella gara contro il Monza e contro l’intera classe arbitrale. Nelle prossime ore verranno acquisiti tutti i documenti audio e video delle dichiarazioni a titolo di prova. Il deferimento è ipotesi assai probabile, anche nei confronti del club giallorosso per responsabilità oggettiva. A questo punto il portoghese rischia di saltare la sfida contro l’Inter di sabato, decisiva per la corsa Champions, e forse non solo quella.

Mourinho spara a zero contro gli arbitri, le frasi al veleno

Non è la prima volta, e lo sappiamo, che lo Special One si fa notare per le sue frasi polemiche e per i suoi comportamenti nei confronti dei direttori di gara, con numerosi precedenti anche in questa stagione. Ma questa volta Mourinho è andato davvero a gamba tesa, senza trattenersi.

Di Chiffi ha detto “è l’arbitro peggiore che io abbia mai incontrato, e ne ho visti di arbitri scarsi, anche se non ha influito sul risultato”. Rincarando la dose aggiungendo: “Sono sceso in campo con il microfono per proteggermi. A un certo punto avrei voluto fare di tutto per essere espulso, ma mi sono fermato per rimanere a fianco della mia squadra sabato”. Sulla classe arbitrale nel suo complesso, ha spiegato la sua teoria: “Ci sono squadre che hanno la forza per influire su quali arbitri vengano mandati a dirigere le loro gare. Al designatore Rocchi voglio chiedere basta con questo arbitro”. Frasi che difficilmente resteranno senza conseguenze.