La crisi di Vlahovic inguaia la Juve: offerta al ribasso

La Juventus attende i gol di Vlahovic per rilanciarsi, l’astinenza intanto abbassa anche la sua valutazione di mercato

La crisi di Dusan Vlahovic sta assumendo proporzioni considerevoli. L’attaccante serbo sta vivendo una stagione difficile e il suo digiuno dal gol, dapprima inconsueto, si è dilatato nel tempo fino a diventare preoccupante, anche in prospettiva.

Il numero 9 della Juventus non segna in campionato da quasi tre mesi, vale a dire dalla doppietta alla Salernitana ai primi di febbraio. L’ultimo gol su azione risale a metà febbraio e all’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes. In seguito, una sola rete, su rigore, contro il Friburgo, nel ritorno degli ottavi, ed era metà marzo. Poi, più niente. Le imperfette condizioni fisiche non hanno aiutato, ma siamo decisamente lontani dal giocatore che ai tempi della Fiorentina aveva una media gol di quasi una rete a partita. Anche a lui, i bianconeri devono aggrapparsi per un finale di stagione fondamentale. Per provare a rimanere in zona Champions in campionato, al netto di nuove possibili penalizzazioni dalla giustizia sportiva, e per provare a riportare a casa un trofeo europeo 27 anni dopo.

Juventus, il top club si fa sotto per Vlahovic: ma non intende accontentare i bianconeri

La crisi di Vlahovic crea un doppio problema. In campo, a Massimiliano Allegri stanno mancando e non poco i suoi gol. Fuori dal campo, la sua astinenza fa sì che, nell’ottica di una eventuale cessione resa necessaria dagli scenari extra campo, la sua valutazione in questo momento vada pesantemente al ribasso.

Come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, resta vivo per Vlahovic l’interesse del Bayern Monaco, che però non intenderebbe assecondare la valutazione di 80-90 milioni della Juventus. Tutto confermato dai rumours e dalle indiscrezioni che continuano a circolare. I bavaresi continuano a pensarci, ma al momento presenterebbero un’offerta al ribasso rispetto alle cifre sopra menzionate. La chiave saranno, in tutti i sensi, i gol che Vlahovic riuscirà a segnare o meno in questo finale di stagione. Si comincia già dalla gara di oggi con il Lecce, con la Juve chiamata a ritrovare la vittoria in campionato dopo un mese.