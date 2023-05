Il ciclone Guardiola lo porta via: per Juventus e Inter sono guai

Il Manchester City targato Pep Guardiola, durante la prossima estate, vorrebbe acquistare un calciatore nel mirino anche di Juventus ed Inter

Umori opposti per Juventus ed Inter. I bianconeri non sono riusciti a conquistare bottino pieno di punti al Dall’Ara contro il Bologna, fallendo nuovamente il sorpasso in classifica sulla Lazio al secondo posto. La compagine biancoceleste, infatti, aveva alzato bandiera bianca a San Siro di fronte alla ‘Beneamata’ di Simone Inzaghi.

Ma la truppa targata Massimiliano Allegri non è riuscita ad approfittarne. Ora la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League s’infittisce ulteriormente. Si tratta di un obiettivo assolutamente fondamentale, anche in ottica calciomercato. La massima competizione europea è fonte di guadagni tutt’altro che indifferenti, che consentono di approcciarsi alla campagna acquisti con maggior forza. Ma è comunque impossibile arrivare a competere con i top club europei economicamente parlando. Prendiamo, ad esempio, il ricchissimo e inarrestabile Manchester City, che a breve potrebbe mettere a referto uno storico Triplete.

I ‘Citizens’ non hanno certamente problemi di soldi, tant’è che potenzialmente sarebbero in grado di aggiungere alla rosa qualsiasi pedina che sia di loro piacimento. E, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, in quel di Manchester avrebbero puntato il mirino con decisione su Mateo Kovacic e sarebbero pronti a chiudere l’affare. Un qualcosa che complica parecchio i piani di Juventus e Inter, dato che il nome del centrocampista croato è presente sulle liste dei desideri delle due big italiane. Non solo, perché l’ex mezz’ala nerazzurra intriga pure il Milan, per quanto concerne la Serie A.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan: Guardiola punta Kovacic

Tale opzione alletta particolarmente anche per via della situazione contrattuale. Kovacic, entrando più nello specifico, presenta un accordo scritto col Chelsea in scadenza giugno 2024, perciò si potrebbe prendere ad un prezzo non troppo elevato (intorno ai 30 milioni di euro).

Guardiola, sempre secondo la fonte citata, starebbe pensando concretamente a lui per sostituire Ilkay Gundogan. In estate il turco dirà addio a parametro zero e dovrebbe accasarsi al Barcellona. Kovacic sarebbe un’ottima soluzione di ripiego sulla carta, ed è per questo che sarà fatto un affondo decisivo da parte del Manchester City nei mesi a venire. Juventus, Inter e Milan sono avvisate.