“Fuori dall’Europa”: sanzione Uefa e ribaltone, così cambia tutto

Un top club potrebbe essere escluso da tutte le competizioni europee nella prossima stagione: si studia il piano B in caso di nuova sanzione

Quando si aprono delle indagini a livello giudiziario, è necessario procedere con cautela. La Juventus, ad esempio, non si trova in una situazione semplice da questo punto di vista. Il Collegio di Garanzia del CONI ha recentemente annullato la penalizzazione inflitta al club bianconero durante il processo plusvalenze, ma si tratta di una decisione soltanto momentanea.

L’ultima parola, infatti, spetterà alla Corte d’Appello Federale, che molto probabilmente sarà chiamata ad una rimodulazione della pena. Di conseguenza, rimane fortemente in bilico la partecipazione della ‘Vecchia Signora’ alla prossima edizione della Champions League. Ma non sarebbe da escludere pure un intervento diretto da parte della stessa Uefa, capitanata dal presidente Aleksander Ceferin. Il massimo organo calcistico a livello europeo sta studiando la situazione e potrebbe decidere a sua volta di sanzionare pesantemente la società torinese, impedendole di prendere parte a ciascuna competizione europea. In tal senso, la stessa sorte potrebbe toccare al Barcellona di Joan Laporta per via dello spinosissimo ‘Caso Negreira‘. Qualche settimana fa l’Uefa ha aperto ufficialmente un’indagine, per cercare di approfondire quello che Ceferin ha definito come uno dei casi “più gravi nella storia del calcio“. E le conseguenze potrebbero condizionare molto il futuro della compagine blaugrana.

Barcellona, caso Negreira: si studia la possibilità di giocare fuori dall’Europa

Ad ogni modo, al Barcellona sono ottimisti sul fronte in questione. Due settimane fa è andato in scena un incontro tra Ceferin e Laporta, con quest’ultimo che ne è uscito molto soddisfatto.

Nonostante ciò, stando a quanto si apprende dal programma ‘Onze’ su Television de Catalunya, il club spagnolo avrebbe effettuato uno studio per capire se potrebbe giocare in una competizione fuori dall’Europa in caso di sanzione da parte dell’Uefa, scenario che attualmente appare poco probabile. Un’opzione sarebbe quella di giocare delle amichevoli. Un’altra, invece, provare a giocare una gara da ospite, da cui si potrebbe incassa una cospicua somma di denaro. Sempre secondo la fonte citata, il mirino pare sia puntato completamente sulle competizioni asiatiche. Inoltre, il Barça sembra abbia messo al vaglio anche la possibilità di giocare ad un altro campionato, nel caso in cui arrivasse una sanzione da parte della Liga. Qualsiasi decisione, comunque, verrebbe consultata con i partner. Staremo a vedere.