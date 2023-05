Allegri è sospeso: la Juventus guarda al doppio ex

La Juve conferma Allegri, ma una stagione fallimentare in termini di risultati metterebbe in pericolo la conferma del tecnico. Due nomi per la panchina in caso di ribaltone

Periodo difficile per la Juventus e non solo per le note inchiesta extra campo che riguardano la ‘Vecchia Signora’ tra il caso plusvalenze e il filone stipendi-partnership.

I bianconeri sono stati eliminati per mano dell’Inter in Coppa Italia e nell’ultimo mese hanno faticato e non poco in campionato, ottenendo solo un punto nelle ultime quattro partite. Al netto di eventuali penalizzazioni, Danilo e compagni sono al terzo posto in classifica e sono attesi dalla doppia sfida col Sivigia che mette in palio la finalissima di Europa League. La Juve non è andata oltre l’1-1 sul campo del Bologna, con Massimiliano Allegri che continua a essere sulla ghiottona della critica per i risultati deludenti della squadra. Il capo dell’area tecnica Calvo ha perso blindato il tecnico nelle scorse ore: “Stiamo pianificando il futuro e la conferma di Allegri non è in discussione. Con lui c’è un progetto di quattro anni e non siamo ancora a metà“.

Panchina Juventus, Allegri rischia: intreccio Zidane-Tudor

Nonostante la netta chiusura dei vertici bianconeri, resta in piedi la possibilità a fine stagione di un divorzio tra le parti soprattutto se la Juventus restasse fuori sul campo dai primi quattro posti e mancasse l’assalto all’Europa League.

L’Allegri bis finora non ha dato i risultati sperati e la società piemontese potrebbe voltare pagina se Allegri fallisse gli obiettivi anche nella stagione in corso. Negli ultimi tempi sono in risalita le quotazioni di Igor Tudor in caso di ribaltone in panchina, ex difensore bianconero e assistente di Pirlo due anni fa alla Continassa. Resta però in piedi anche l’ipotesi più affascinante che porterebbe a un altro ritorno a Torino: quello di Zinedine Zidane, pronto a tonare in pista questa estate. Come trapela in Spagna, ‘Zizou’ non tornerebbe al Real Madrid vista la possibilità di una conferma di Ancelotti alla guida dei campioni d’Europa. Zidane gradirebbe la destinazione Juve e il suo futuro si intreccerebbe inoltre con quello proprio di Tudor. Il Marsiglia penserebbe infatti all’ex Pallone d’Oro se il croato andasse via, mentre resta viva anche l’ipotesi Paris Saint-Germain.