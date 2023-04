PAGELLE e TABELLINO Bologna-Juventus 1-1: Milik croce e delizia, muro Skorupski

Pagelle e tabellino del match del Dall’Ara, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Milik risponde al vantaggio felsineo con Orsolini

Pari e tante emozioni al Dall’Ara nel posticipo della trentaduesima giornata di campionato tra Bologna e Juventus.

Orsolini apre le marcature e spaventa la Juventus, prima della reazione dei bianconeri di Allegri che però sprecano tanto. Milik goffamente fallisce dal dischetto, prima di rifarsi nel secondo tempo con la girata dell’1-1 che ridà fiato alla ‘Vecchia Signora’. L’ingresso di Iling-Junior spariglia le carte, Skorupski è (quasi) insuperabile. Bene anche il connazionale Szczesny, stecca ancora Chiesa.

Le pagelle di Bologna-Juventus: razzo Orsolini, Chiesa fa arrabbiare Allegri

BOLOGNA

Skorupski 8 – Prodigioso in più circostanze, ipnotizza dal dischetto il connazionale Milik. Deve inchinarsi soltanto alla zampata del connazionale nel secondo tempo. Notte da leone.

Posch 6 – Si becca subito un giallo e per il resto del match è costretto a giocare con grande diligenza. Sfiora l’ennesimo gol della sua stagione, qualche grattacapo in più con il frizzante Iling (87′ De Silvestri SV).

Soumaoro 6,5 – Una sicurezza sui palloni alti, sbroglia tante situazioni complesse. Il migliore del pacchetto arretrato.

Lucumì 5 – Si lascia beffare da Milik sul rigore concesso alla Juve: disattenzione che poteva costare carissima al Bologna.

Kyriakopoulos 6 – Non soffre Cuadrado e riparte quando ne ha la possibilità (68′ Cambiaso 6 – Forze fresche sulla fascia, ci tiene a fare bene di fronte alla squadra proprietaria del cartellino).

Dominguez 6 – Fa legna e riparte, anche se non sempre è lucido nella giocata (68′ Zirkzee 6 – Buon impatto sul match, ci prova dalla distanza trovando i guantoni di Szczesny).

Schouten 6,5 – Farò del Bologna, dà ordine e geometrie. Le grandi prendano nota.

Moro 5,5 – Partita tra alti e bassi. Per poco non la combina grossa nel primo tempo lasciando campo libero a Fagioli (81′ Medel SV).

Orsolini 7 – Parte a razzo: salta secco Danilo e dal dischetto è implacabile. Cannoniere del Bologna, è a un passo dalla doppia cifra. I suoi strappi fanno male alla difesa bianconera.

Barrow 5,5 – Non demerita, ma alle volte si perde in un bicchiere d’acqua. Manca di freddezza davanti a Szczensy.

Ferguson 6,5 – L’ago della bilancia dello scacchiere di Thiago Motta. Grazie allo scozzese, il tecnico felsineo può permettersi di cambiare pelle a gara in corso. Coltellino svizzero (81′ Aebischer SV).

All. Thiago Motta 6,5 – Fa calcio e fa divertire il pubblico del Dall’Ara. Regge l’urto di fronte alla reazione della Juventus e nel finale prova comunque a vincerla con un assetto ancora più offensivo. Solo applausi, dimostra di essere già pronto per il grande salto.

JUVENTUS

Szczesny 7 – Spiazzato da Orsolini dal dischetto, riflessi pronti sulla velenosa conclusione di Barrow. Fa buona guardia anche sul neo-entrato Zirkzee e nel recupero su Cambiaso.

Danilo 5 – Poco chiara l’azione del rigore, ma il capitano si fa saltare secco da Orsolini. Partita sotto i suoi abituali standard.

Gatti 6 – Gli altri traballano, l’ex Frosinone è l’unico a reggere l’urto davanti a Szczesny. Si spinge anche in avanti nell’assalto finale.

Alex Sandro 5 – Troppo leggero su Orsolini in occasione del vantaggio del Bologna. Conferma le difficoltà dopo il rientro dall’infortunio.

Cuadrado 5,5 – Non spinge come dovrebbe e raramente salta l’uomo sul binario destro.

Fagioli 6 – Il più intravedente nella prima frazione, suona la carica dopo il rigore di Orsolini. Un miracoloso Skorupski gli strozza l’urlo in gola. Accusa la stanchezza nella ripresa e va fuori senza gradire il cambio (58′ Soulè 5,5 – Jolly prezioso, dà freschezza in fase offensiva. Si divora col piede preferito la rete del sorpasso).

Locatelli 5,5 – Va troppo a corrente alternata, non dà la necessaria solidità davanti la difesa. Solo a tu per tu con Skorupski, preferisce passarla al compagno invece che calciare a rete (83′ Paredes SV).

Rabiot 6,5 – Un po’ più macchinoso del solito all’inizio, anche se i suoi inserimenti sono sempre una costante e creano scompiglio nella difesa del Bologna. Cresce alla distanza e nella ripresa prende in mano il centrocampo.

Kostic 6 – Senza picchi particolari, ma almeno rispetto a Cuadrado dà sbocco alla manovra sul lato sinistro dello scacchiere di Allegri (58′ Iling-Junior 6,5 – Subito un fattore della contesa, avvia l’azione che porta all’1-1 di Milik. Per poco non trova anche il centro del sorpasso. L’ingresso del baby inglese spariglia le carte).

Chiesa 4,5 – Anche al Dall’Ara fatica a trovare la posizione giusta per determinare. Forza troppo la giocata e si va a chiudere in un imbuto. Stecca nuovamente e fa arrabbiare Allegri (70′ Miretti 6 – In campo per dare più equilibrio dopo il pari di Milik).

Milik 6 – Sciagurato a dir poco. Imbarazzante e goffo dal dischetto, quando si divora la chance del pareggio. Eppure prima del rigore non aveva fatto male, cercando e trovando la massima punizione. Si riscatta nella ripresa grazie alla perfetta girata che buca il connazionale Skorupski, insuperabile fino a quel momento (83′ Vlahovic SV).

All. Allegri 5,5 – Sul piano del gioco un passo avanti (non ci voleva molto), però non basta per ritornare alla vittoria che manca da ben quattro partite in campionato. Confusione ma anche tanti rimpianti per le occasioni sprecate. La Juve non è guarita.

Arbitro Sozza 5 – Sempre incerto, direzione da dimenticare. Pasticcia sul rigore di Orsolini e il VAR Mazzoleni gli viene in soccorso sul penalty stavolta in favore della Juve. Serataccia.

TABELLINO

BOLOGNA-JUVENTUS 1-1

10′ rig. Orsolini (B); 60′ Milik

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch (87′ De Silvestri), Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos (68′ Cambiaso); Dominguez (68′ Zirkzee), Schouten, Moro (81′ Medel); Orsolini, Barrow, Ferguson (81′ Aebischer). A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, Pyyhtia. Allenatore: Thiago Motta

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Gatti, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli (58′ Soulé), Locatelli (81′ Paredes), Rabiot, Kostic (58′ Iling-Junior); Chiesa (70′ Miretti), Milik (81′ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer Bonucci, Rugani, De Sciglio, Pogba. Allenatore: Allegri

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Posch (B), Kyriakopoulos (B), Rabiot (J), Paredes (J)

Espulsi:

Note: recupero 4′ e 5′